Десет ранени, включително деца, при руска атака край Суми

Д есет души бяха ранени при атака с руски дронове, поразили минибус близо до град Суми, предаде ДПА, като се позова на представители на регионалните власти.

Мащабна руска атака с дронове в Украйна взе жертви

Двама от ранените са в критично състояние. Сред ранените има и две деца.

Същевременно атака с украински дронове причини значителни щети в окупирания от Русия полуостров Крим, според украинското военно разузнаване. Три радарни станции и един десантен плавателен съд са били поразени.

Руски нападения с дронове и ракети взеха жертви в Украйна

Руската противовъздушна отбрана пък е свалила най-малко шест украински дрона, насочили се към столицата на Русия - Москва, предаде ТАСС.