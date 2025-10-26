Свят

Десет ранени, включително деца, при руска атака край Суми

Двама от ранените са в критично състояние

26 октомври 2025, 23:03
Десет ранени, включително деца, при руска атака край Суми
Източник: БТА

Д есет души бяха ранени при атака с руски дронове, поразили минибус близо до град Суми, предаде ДПА, като се позова на представители на регионалните власти.

Мащабна руска атака с дронове в Украйна взе жертви

Двама от ранените са в критично състояние. Сред ранените има и две деца.

Същевременно атака с украински дронове причини значителни щети в окупирания от Русия полуостров Крим, според украинското военно разузнаване. Три радарни станции и  един десантен плавателен съд са били поразени.

Руски нападения с дронове и ракети взеха жертви в Украйна

Руската противовъздушна отбрана пък е свалила най-малко шест украински дрона, насочили се към столицата на Русия - Москва, предаде ТАСС.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
Дронове Руски атаки Украински атаки Суми Крим Москва Пострадали
Последвайте ни

По темата

Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско

Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско

Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот

Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот

Десет ранени, включително деца, при руска атака край Суми

Десет ранени, включително деца, при руска атака край Суми

Меган Фокс впечатли с изящна фигура 7 месеца след раждането (СНИМКИ)

Меган Фокс впечатли с изящна фигура 7 месеца след раждането (СНИМКИ)

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Как да изкъпя котката си

Как да изкъпя котката си

dogsandcats.bg
Есента се връща с облаци и валежи в събота
Ексклузивно

Есента се връща с облаци и валежи в събота

Преди 1 ден
<p>Не забравяйте - спим час повече!</p>
Ексклузивно

Не забравяйте - спим час повече!

Преди 1 ден
Русия и САЩ са близо до
Ексклузивно

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Преди 1 ден
Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука
Ексклузивно

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Преди 1 ден

Виц на деня

Ако животът ти се усмихва прекалено често – вероятно нещо крои
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Висяща от кран кукла на Нетаняху в Турция възмути Израел

Висяща от кран кукла на Нетаняху в Турция възмути Израел

Свят Преди 3 часа

Над нея има плакат с надпис: "Смъртно наказание за Нетаняху"

Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици

Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици

Свят Преди 4 часа

От откриването на Walt Disney World през 1971 г. в комплекса са регистрирани 68 смъртни случая

Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали

Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали

Свят Преди 5 часа

Обвинения са повдигнати на 34 физически и 3 юридически лица

Убит и ранени при стрелба в университет в Пенсилвания

Убит и ранени при стрелба в университет в Пенсилвания

Свят Преди 5 часа

Стрелбата е избухнала по време на празненства на открито в Университета "Линкълн"

Кейти Пери и Джъстин Трюдо официално потвърдиха връзката си

Кейти Пери и Джъстин Трюдо официално потвърдиха връзката си

Любопитно Преди 5 часа

Двойката беше забелязана да се усмихва щастливо, докато напускаше известното кабаре шоу в Париж

Задържаха секс престъпника, пуснат погрешка от затвора в Лондон

Задържаха секс престъпника, пуснат погрешка от затвора в Лондон

Свят Преди 6 часа

Хадуш Кебату беше открит в района на "Финсбъри Парк", два дни след като беше освободен по погрешка

Въпреки забраната: Хиляди в Истанбул подкрепиха отстранения кмет Екрем Имамоглу (СНИМКИ)

Въпреки забраната: Хиляди в Истанбул подкрепиха отстранения кмет Екрем Имамоглу (СНИМКИ)

Свят Преди 7 часа

От 19 март Имамоглу се намира в ареста в затвора Силиври по обвинение за корупция и незаконни сделки в качеството си на кмет

Израелската армия обяви, че е нанесла удар срещу "терорист" от "Ислямски джихад" в Газа

Израелската армия обяви, че е нанесла удар срещу "терорист" от "Ислямски джихад" в Газа

Свят Преди 7 часа

Групировката отрече да е планирала атака

Мина от Big Brother: Бях злобна към Сияна! Съжалявам, но поведението ѝ е леко! (ВИДЕО)

Мина от Big Brother: Бях злобна към Сияна! Съжалявам, но поведението ѝ е леко! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 8 часа

Красивата Мина Стоянова седна на стола на „Голямата сестра“, където отговори на всички неудобни въпроси на водещата Елена Сергова

"Тръмп денс": Президентът на САЩ танцува на летището в Малайзия (ВИДЕО)

"Тръмп денс": Президентът на САЩ танцува на летището в Малайзия (ВИДЕО)

Любопитно Преди 8 часа

Изпълнението беше част от тържественото посрещане на Тръмп

Балони от Беларус отново затвориха за часове летището във Вилнюс

Балони от Беларус отново затвориха за часове летището във Вилнюс

Свят Преди 8 часа

Обикновено балоните, идващи от Беларус, се използват за контрабанда на цигари

БСП официално прие ротацията на председателя на НС

БСП официално прие ротацията на председателя на НС

България Преди 8 часа

Това съобщи председателят на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров

Туск: Мир в Украйна е невъзможен, докато Путин е на власт

Туск: Мир в Украйна е невъзможен, докато Путин е на власт

Свят Преди 9 часа

По думите му Русия е изправена пред драматични икономически трудности

Президентът Радев ще участва на световен форум за инвестиции в Саудитска Арабия

Президентът Радев ще участва на световен форум за инвестиции в Саудитска Арабия

България Преди 9 часа

В Рияд президентът ще бъде придружаван от съпругата си Десислава Радева

<p>Песков: Некоректно е да се говори за &quot;отменяне&quot; на срещата между Путин и Тръмп</p>

Песков: Некоректно е да се говори за "отменяне" на срещата между Путин и Тръмп, тъй като нямаше дата за нея

Свят Преди 9 часа

"Една руско-американска среща на върха изисква сериозна подготовка. Президентите не могат да се срещат единствено заради самата среща", заяви говорителят на Кремъл

Мъж простреля смъртоносно друг с ловна пушка в Ямболско

Мъж простреля смъртоносно друг с ловна пушка в Ямболско

България Преди 9 часа

Случаят е от частен имот в село Тенево

Всичко от днес

От мрежата

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Мина от Big Brother: Бях злобна към Сияна!

Edna.bg

Неочакваният признак, че една двойка рано или късно ще се разведе

Edna.bg

Ландо Норис показа доминация и спечели Гран При на Мексико, Беърман шокира всички

Gong.bg

Драматичен триумф, Лион се измъкна срещу Страсбург

Gong.bg

Оранжев и жълт код за значителни валежи в понеделник

Nova.bg

Опасна ли е топлата вода в чешмите в София и други големи градове

Nova.bg