Мъж простреля смъртоносно друг с ловна пушка в Ямболско

М ъж на 55 години от село Тенево (община Тунджа, област Ямбол) е починал на място, след като е бил прострелян с ловна пушка от 56-годишен.

Сигналът е подаден тази сутрин малко след 7:00 часа от извършителя на тежкото криминално престъпление, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Ямбол.

Случаят е от частен имот в населеното място. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Оръжието е иззето.

По случая е образувано досъдебно производство. Процесуално-следствените действия продължават под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол, допълват от полицията.