Кейти Пери и Джъстин Трюдо официално потвърдиха връзката си

Двойката беше забелязана да се усмихва щастливо, докато напускаше известното кабаре шоу в Париж

26 октомври 2025, 18:40
Кейти Пери и Джъстин Трюдо официално потвърдиха връзката си
Източник: Getty Images

41-годишната поп звезда Кейти Пери и 53-годишният бивш канадски премиер Джъстин Трюдо официално обявиха връзката си, след като бяха заснети да се държат за ръце по време на романтична среща в Париж в събота, отбелязвайки рождения ден на певицата.

Двойката беше забелязана да се усмихва щастливо, докато напускаше известното кабаре шоу в Crazy Horse Paris, според снимки, публикувани от TMZ. Пери блестеше в яркочервена рокля, а Трюдо изглеждаше елегантен в черен костюм. На кадрите от TMZ се вижда как фен подава на Кейти роза и ѝ пожелава честит рожден ден, докато двамата напускат заведението и се качват в черна лимузина.

Слуховете за връзката им започнаха още през юли, когато Пери и Трюдо бяха забелязани да се разхождат заедно в Монреал, Канада, преди да споделят обяд в местно заведение за замразено кисело мляко. Романтичните спекулации се засилиха, когато Трюдо, заедно с 16-годишната си дъщеря Ела-Грейс, присъства на разпродадения концерт от турнето на Пери „Lifetime“ в Монреал.

През септември двойката беше видяна в още по-интимна обстановка – целуваха се и се прегръщаха на яхтата на Пери, докато плаваха край бреговете на Санта Барбара, Калифорния. След тази разходка източници споделиха пред Page Six, че романсът на Трюдо с Пери е „криза на средната възраст“.

Джъстин Трюдо подаде оставка като министър-председател на Канада през януари, повече от година след раздялата си със съпругата Софи Грегоар-Трюдо, с която беше женен 18 години и имат три деца.

„Той отново сее овес“, коментира източник от канадското общество пред Page Six. „Той е свободен от връзките на поста и брака си.“

От своя страна, Кейти Пери се раздели с годеника си Орландо Блум, на 48 години, преди да започне да прекарва време с Трюдо. Бившата двойка, която има 5-годишна дъщеря на име Дейзи Блум, обяви раздялата си в съвместно изявление чрез своите представители на 3 юли, след като слуховете за края на шестгодишния им годеж вече се разпространяваха.

„Поради изобилието от скорошен интерес и разговори около връзката на Орландо Блум и Кейти Пери, представители потвърдиха, че Орландо и Кейти са променили отношенията си през последните месеци, за да се съсредоточат върху съвместното родителство“, заявиха говорителите пред Us Weekly.

„Те ще продължат да бъдат възприемани заедно като семейство, тъй като техният общ приоритет е – и винаги ще бъде – да отгледат дъщеря си с любов, стабилност и взаимно уважение“, допълни представителят.

Запознати разкриха, че връзката на Пери с Блум е започнала да се разпада след излизането на зле приетия ѝ албум „143“ миналата година. „Кейти беше дълбоко разочарована след приемането на новия ѝ албум“, сподели източник пред People през юни. „Това я стресира много. Орландо беше разбиращ, но това предизвика известно напрежение.“

Пери и Блум започнаха връзката си през 2016 г., сгодиха се на Свети Валентин през 2019 г. и посрещнаха дъщеря си през следващата година.

Кейти Пери Джъстин Трюдо Романс Звездна двойка Париж Рожден ден
Есента се връща с облаци и валежи в събота
Есента се връща с облаци и валежи в събота

<p>Не забравяйте - спим час повече!</p>
Не забравяйте - спим час повече!

Русия и САЩ са близо до
Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука
Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Мързелът не е грях - това е енергоспестяващ режим.
