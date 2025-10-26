Меган Фокс впечатли с изящна фигура 7 месеца след раждането (СНИМКИ)

М еган Фокс впечатли с изящна фигура в корсетна рокля само седем месеца след като посрещна дъщеря си Сага Блейд с рапъра MGK.

Звездата от „Трансформърс“ се появи в елегантна рокля в телесен цвят с червен раиран корсаж, украсен със съответстващи мъниста, докато напускаше събитие с въпроси и отговори в Лос Анджелис в събота вечер, съобщава Page Six.

Megan Fox shows off curves in corset dress 7 months after welcoming baby with MGK https://t.co/YhppyD79Fm pic.twitter.com/uyoObOyb03 — Page Six (@PageSix) October 26, 2025

Тя завърши визията си с ефектно червено колие, чиито мъниста наподобяваха капки кръв, и прозрачни обувки на висок ток. 39-годишната Фокс и 35-годишният MGK обявиха раждането на дъщеря си през март, пет месеца след раздялата им през ноември 2024 г.

„Тя най-накрая е тук!! нашето малко небесно семенце 🥹💓♈️♓️♊️“, написа музикантът, чието истинско име е Колсън Бейкър, в надпис към очарователно черно-бяло видео, на което се вижда с новороденото.

По това време източници, близки до двойката, споделиха пред People, че двамата, които поддържат връзка с прекъсвания от 2020 г., са в „приятелски отношения“. Макар Фокс да не разкрива повече подробности за дъщеря си, актрисата откровено сподели през май, че бременността ѝ е била „непланирана“.

Тогава тя публикува в Instagram Stories кратък клип от гостуването си в сериала „Overcompensating“, разкривайки, че е била бременна в шестата седмица, докато снима продукцията на Amazon Prime миналата година.

„Непланирана, но щастлива изненада“, написа звездата от „Тялото на Дженифър“ под публикацията. Въпреки раздялата, Фокс и MGK заминаха заедно на семейна почивка в Коста Рика през юли.

Megan Fox serves Jennifer Check energy at a screening of ‘Jennifer’s Body.’ ❤️‍🔥 pic.twitter.com/XHjvPdTjn4 — Glitter Magazine (@glittermagazine) October 26, 2025

Източник, близък до двойката, сподели пред Us Weekly, че двамата „все още поддържат близост и се опитват да изгладят отношенията си, за да се помирят“.

„Тази почивка е важна стъпка в тази посока“, отбеляза източникът. В петък People съобщи, че изпълнителят на „Home“ прекарва „почти всяка вечер“ с Фокс и бебето им, като подчерта, че двамата „се държат като двойка, но не са определили официално статуса си“.

„Те поставят бебето на първо място и това ги сближава по много начини“, допълни източникът.

Фокс е майка и на трите си деца – Ноа на 13 години, Боди на 11 години и Джърни на 9 години – от бившия си съпруг Брайън Остин Грийн.