Китай откри странни стъклени топчета на Луната, които може да съдържат милиарди тонове вода

С лед анализ на почвени проби, донесени от китайската мисия Чанг'е-5, учените откриха вода, затворена в стъклени кълба на Луната. Сферички от метеоритен удар на 800 000 години, открити в Трансантарктическите планини. Подобни топчета на Луната може да съдържат милиарди тонове погребана вода, сочат нови изследвания.

Китайски изследователи може да са открили милиарди тонове вода в странни стъклени сфери, заровени на Луната, и те могат да бъдат използвани като бъдещ източник на вода за лунните бази, сочи ново проучване.

Малките стъклени сферички, събрани в проби от лунната почва и донесени на Земята от китайската мисия Chang'e-5 през декември 2020 г., може да са толкова много, че да съхраняват до 330 милиарда тона (300 метрични тона) вода по повърхността на Луната, показва новият анализ, публикуван на 28 март в списание Nature Geoscience.

Стъклените сферички, известни още като ударни стъкла или микротектити, се образуват, когато метеорити се разбиват в Луната със скорост от десетки до стотици хиляди мили в час, изхвърляйки във въздуха парчета лунна кора. Във вътрешността на тези въздушни шлейфове силикатните минерали, нагряти до температура на разтопяване от силата на удара, се комбинират и образуват малки стъклени топчета, които се разпръскват като трохи по околния пейзаж.

Лунната почва съдържа кислород, което означава, че и топчетата съдържат такъв. При удар с йонизирани водородни атоми (протони) от слънчевия вятър кислородът в разтопените сфери реагира, образувайки вода, която се всмуква във вътрешността на силикатните капсули. С течение на времето някои от сферите се заравят под лунните прахови частици, известни като реголит, и остават под земята с все още намиращата се в тях вода.

При подходящи температури някои от тези топчета освобождават водата в атмосферата на Луната и на нейната повърхност, действайки като резервоар, който бавно се попълва с течение на времето, казват изследователите. Това би могло да превърне тези сфери в идеален източник на вода, както и на водород и кислород, за космически агенции като НАСА и Китайската национална космическа администрация (CNSA), които искат да изградят бази на Луната. CSNSA очаква проектът ѝ за лунна база да бъде завършен още през 2029 г.

