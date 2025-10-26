Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици

С поред последни съобщения, трима души са загубили живота си в рамките на десет дни в увеселителния комплекс Walt Disney World в Орландо, Флорида.

Според „Ню Йорк Поуст“, последният регистриран смъртен случай е на 60-годишен мъж, чиято причина за смъртта все още се изяснява от Службата на медицинските експерти на окръг Ориндж. Мъжът е бил открит в комплекса на „Дисни“, разположен в близост до тематичния парк „Магичното кралство“.

Disney World’s eerie history of odd deaths haunts the ‘happiest place on Earth’ https://t.co/ubSTiJa7ia pic.twitter.com/9UW90JnYrH — New York Post (@nypost) October 25, 2025

Преди този случай, според същия източник, друг мъж на около 60 години е починал в къмпинга „Форт Уайлдърнес“ поради предшестващо медицинско състояние. Малко преди това 31-годишната запалена почитателка на „Дисни“ Съмър Еквиц е загубила живота си в „Съвременния курорт“. Според властите причината за смъртта ѝ е „самоубийство“. В социалните мрежи се появиха множество снимки и видеоклипове, запечатали реакцията на посетителите след тези инциденти.

„Събудихме се с МНОГО голяма полиция пред балкона ни тази сутрин в кулата на Дисни Бей Лейк“, сподели потребител в TikTok в четвъртък сутринта, публикувайки кадри с екипи за първа помощ и оглед на местопрестъплението. „Казаха ни, че е „спешен медицински случай“. Молитви за семейството и засегнатите“, завършва публикацията.

От откриването на Walt Disney World през 1971 г. в комплекса са регистрирани 68 смъртни случая, съобщава „Ню Йорк Поуст“. „Съществува този странен феномен, при който хора, които са силно депресирани, но искат да имат този последен хубав щастлив семеен спомен, отиват в Walt Disney World“, споделя Джим Хил от подкаста „Disney Wish“ през 2022 г. „Те нарочно ще резервират стая в Contemporary Resort, който е висок 14 етажа. И след това щастливо семейно време ще се хвърлят от сградата“, добавя той.

Подробности около последните смъртни случаи в курорта все още не са оповестени публично.