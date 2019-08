К ралица Елизабет е известна като една от най-стилните и елегантни дами в света.

Нейният стил се е променял доста през годините, но винаги е поддържана една и съща линия, която подхожда на човек с такъв ранг.

Интересен факт:

Британската кралица често се повява с ярки тоалети, мака да се придържа към консервативен стил на обличане.

Тя слага дрехи с цикламен, лимонено-жълт, ярко-зелен, кралско-син и други пъстри цветове.

Мнозина се питат защо тя залага на такива багри и нюанси.

Отговорът на този въпрос дойде от снаха й Софи или графинята на Уесекс, която е съпруга на най-малкия син на кралицата принц Едуард.

Кралският избор се дължи не само на личните предпочитания, но и за да бъде забелязана Елизабет Втора от хората.

Когато кралицата се появява на обществени мероприятия, често множеството, което иска да я види, се проточва на десетки метри.

Обличайки се с ярки цветовете, кралицата дава възможност на всеки да бъде видяна отдалеч или да забелязано по-отблизо дори копчето на палтото й, за да каже човекът от тълпата след време, че е видял самата Елизабет Втора – най-дълго управлявалата кралица в света.

Това Софи разкри за документалния филм The Queen At 90.

Факт е, че кралицата не е виждана на официални събития с панталони - тя винаге залага на поли или рокли.

Малко са известните фотографирани моменти, на които се вижда, че кралицата носи панталони.

Снимката е направена през 2003 г., на излизане от лондонска болница.

Тогава кралицата претърпя операция на коленято.

През 2010 г. Елизабет II бе забелязана отново с панталони.

Този път след кралски круиз

Ето още няколко пъти, в които Елизабет II е била облечена с панталони.

Годината е 1970, а кралицата е на официално посещение в Нова Зеландия заедно с принц Филип.

Още един интересен факт: кралицата е била механик по време на Втората световна война, тогава все още принцеса. Тя се обучава за шофьор и механик и достига ранг почетен младши командир пет месеца по-късно. В края на войната в Европа, на Деня на победата, принцесите Елизабет и Маргарет се смесват анонимно с празнуващите тълпи по лондонските улици.

Кралицата и принц Филип на държавно посещение в Замбия през 1979 г.

