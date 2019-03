Е вропейската футболна централа ще разследва поведението на Кристиано Роналдо по време на мача реванш от Шампионската лига между Ювентус и Атлетико Мадрид, който италианците спечелиха с 3:0.

След хеттрик във вратата на Атлетико португалецът имитира неприличен жест на треньора Диего Симеоне, обърнат към трибуните.

Източник: Getty Images/Guliver

Симеоне направи същия жест на първия мач в Мадрид, когато Атлетико победиха. Впоследствие той отнесе глоба от 20 хил. евро.

Очаква се решението на УЕФА за Роналдо да бъде взето на 21 март.

Според Управителния съвет поведението на футболиста е неприемливо. Роналдо може да бъде наказан с парична глоба или с пропускане на 1/4-финален мач на Ювентус срещу отбора на Аякс.

Източник: Getty Images/Guliver

Жестът на Роналдо предизвика вълна от коментари и шеги в социалните мрежи.

Diego Simeone:



“You can take Cristiano Ronaldo to a war and he’ll win it for you all alone, For Lionel Messi you need to bring all of his Barcelona teammates so he could actually do something.” pic.twitter.com/3iGuWSHI1j — Abid Ali (@AbidAli19609769) 18 март 2019 г.

BREAKING: Cristiano Ronaldo has been charged with improper conduct after mimicking Diego Simeone’s celebration against Atletico Madrid last week pic.twitter.com/opEVhMBdgU — B/R Football (@brfootball) 18 март 2019 г.

Diego Simeone was fined 20,000 euros for his #ucl celebration... and now Cristiano Ronaldo is in trouble for mimicking it.



More here: https://t.co/BEIW4Wu0L3 pic.twitter.com/uc1kEgphlK — BBC Sport (@BBCSport) 18 март 2019 г.

(Futbolmundial) pic.twitter.com/LI9fW8YEhA — Cristiano Ronaldo (@TeamCRonaldo) 16 март 2019 г.

Междувременно в Мадрид отвори врати клиниката за присаждане на коса на Роналдо и приятелката му Джорджина.

Двамата присъстваха на откриването. Роналдо възнамерява да отвори още клиники в други градове, но държал първата да е в испанската столица.

