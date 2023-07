Разкриха причината за смъртта на Лиса Мари Пресли

Л иса Мари Пресли, певицата и единственото дете на Елвис Пресли, е починала през януари в резултат на "запушване на тънките черва" след бариатрична операция преди години, съобщиха от службата на съдебния лекар на окръг Лос Анджелис.

Според доклада от аутопсията, публикуван в четвъртък от службата на съдебния лекар, на 12 януари г-жа Пресли се е оплаквала от силни болки в корема. По-късно същия ден тя е открита в дома си в Калабасас, Калифорния, от бившия си съпруг, който не е посочен в доклада.

54-годишната г-жа Пресли е откарана от парамедици в болница, където получава сърдечен арест и умира същия следобед.

В доклада се посочва, че въпреки че г-жа Пресли е имала предишни случаи на употреба на наркотици, тя е била чиста "през последните няколко години". Все пак изглежда, че здравословните проблеми са се появили след нейната бариатрична операция, която обикновено се счита за вариант за лечение на хора с висок индекс на телесна маса, които не са успели да отслабнат само с диета и упражнения.

Според доклада в продължение на месеци тя се е оплаквала от болки в корема, треска, повръщане и гадене, но не е потърсила медицинска помощ.

