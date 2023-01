Лиса Мари Пресли е имала фамилна обремененост за сърдечни заболявания: Какво трябва да знаем за това

Л иса Мари Пресли беше хоспитализирана след сърдечен арест в четвъртък. Официалната причина за смъртта ѝ все още не е известна, но знаем, че тя е имала фамилна обремененост за сърдечни заболявания, което най-вероятно е допринесло за нейната смърт.

Баща ѝ, Елвис Пресли, почина на 42-годишна възраст на 16 август 1977 г., когато Лиса Мари беше на 9 години. Причината за смъртта на Елвис, съобщена от The Washington Post по това време, се дължи на сърдечна аритмия с камерна фибрилация, което означава, че сърцето бие необичайно и след това спира.

