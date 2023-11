Разкриха любопитен детайл от гробницата на Тутанкамон, свързан с внезапната му смърт

П огребението на египетския фараон Тутанкамон не било организирано по традиционния начин. Това съобщава Ancient Origins.

Подобни събития обикновено са били организирани с огромно внимание. Погребението на Тутанкамон е изключение. Аномалиите се появяват под формата на мистериозни петна от черна плесен, украсяващи стените на гробницата, феномен, характерен само за гробницата на Тутанкамон.

Първоначалните подозрения били свързани със съвременната туристическа дейност, но изследване на архивните изображения на британския археолог и египтолог, известен с откриването на гробницата на Тутанкамон в Долината Хауърд Картър, са разсеяли подобни идеи.

