Разкриха истинския произход на диаманта Кохинор

Изследователите може би са открили истинския произход на диаманта Хоуп, Кохинор и други известни безупречни скъпоценни камъни.

Тези диаманти, известни под общото наименование "диаманти от Голконда", са специални, тъй като имат малко примеси и са с много ниско съдържание на азот, което ги прави много прозрачни и без дефекти, нарушаващи блясъка. Освен това те са големи. Кохинор, който сега е един от британските короновани скъпоценности, тежи цели 105,60 карата. Диамантът Хоуп, който се съхранява в Националния природонаучен музей на Смитсониън във Вашингтон, е 45,52 карата.

Тези диаманти са открити в Южна Индия между 1600 и 1800 г. и носят в себе си истории за колониализъм и противоречия. Повечето от тях сега се съхраняват извън Индия и има призиви за репатриране на много от тях поради тяхното културно и религиозно значение. Тези диаманти обикновено имат и аура, по-голяма от живота. За диаманта Хоуп например се твърди, че е прокълнат. Такъв е и диамантът Регент, който сега се намира в колекцията на Лувъра. (За този диамант също се казва, че е бил изнесен контрабандно от мината от поробен миньор, който го скрил в отворена рана на крака.)

Диамантите от Голконда са открити в т.нар. плацентни мини, които представляват плитки ями, изкопани в крайречните седименти; диамантите са пренесени с тези седименти до бреговете на реката. Но диамантите се появяват на повърхността на Земята в големи вулканични изригвания, наречени кимберлити, и никой не знаеше къде могат да бъдат открити кимберлитовите скали, в които се намират тези диаманти.

Сега ново изследване, публикувано на 15 март в Journal of Earth System Science, показва, че диамантите може да са дошли от кимберлитовото поле Ваджракарур в съвременния Андхра Прадеш, на 186 мили (300 км) от мястото, където са били добити.

"Резултатите обаче оставят известна несигурност", казва Яков Вайс, геохимик, който изучава диамантите в Еврейския университет в Ерусалим.

Изследователите проучват геохимията на обикновени диаманти от литосферата - твърдата кора и горната мантия - и определят, че в находището Ваджракарур може да има диаманти. Диамантите от Голконда обаче се образуват по-дълбоко в мантията, може би чак в преходната зона в близост до земното ядро.

"Анализът е свързан главно с литосферните диаманти и смятаме, че по-големите диаманти идват от по-дълбоко в Земята. Така че все още има известна несигурност", казва пред Live Science Вайс, който не е участвал в изследването, но е рецензирал статията за публикуване.

За да се опитат да проследят източника на диамантите от Голконда, Hero Kalra, Ashish Dongre и Swapnil Vyas - всички геолози от университета Savitribai Phule Pune в Индия - изследват химическите характеристики на близките кимберлити и лампроити. Това са скали, произхождащи от основата на земната кора и горната мантия, където се образуват повечето диаманти.

Те установили, че кимберлитовите скали от находището Ваджракарур вероятно са се издигнали от дълбините, където се коват диамантите, и са носители на минерали, които обикновено се срещат съвместно с диамантите. След това те провеждат проучвания, използвайки данни от дистанционни изследвания, като сателитни снимки и измервания на растителността и влажността.

Тези проучвания разкриват отдавна пресъхнал древен речен канал, който е могъл да отнесе диамантите от Ваджракарур към река Кришна и нейните притоци, където в крайна сметка са открити камъните.

"Свързването на кимберлитовото поле, където са открити стандартни литосферни диаманти, с по-дълбоките диаманти от Голконда обаче не е сигурно", предупреждава Вайс.

По думите му тези по-дълбоки диаманти имат различен химически състав и теоретично биха могли да идват от друго място.

