България

72-годишен варненец задържан с фентанил и кокаин за над 10 000 лева

Подозрения за нова наркодейност въпреки условната присъда – полицията откри фентанил, кокаин и големи суми пари в дома му

19 ноември 2025, 11:07
72-годишен варненец задържан с фентанил и кокаин за над 10 000 лева
Източник: iStock

72-годишен мъж от Варна е задържан в понеделник при акция на криминалистите от ОДМВР–Варна, съобщиха от полицията. Мъжът е добре познат на органите на реда и вече е осъждан.

Срещу него е образувано ново досъдебно производство за държане на наркотични вещества с цел разпространение – престъпление, за което той в момента е в срока на условна присъда.

При претърсване в дома му са открити фентанил на стойност около 10 000 лева, кокаин, както и значителни суми пари в лева и евро.

Работата по случая продължава под ръководството на Четвърто районно управление във Варна.

Фентанилът е мощен синтетичен опиоид, който се използва както в медицината за лечение на силна болка, така и като незаконен наркотик. Той е известен със своята изключителна потентност, като е между 50 и 100 пъти по-силен от морфина. В медицински контекст, фентанилът се предписва за управление на хронична или остра болка, особено при пациенти, които са развили толеранс към други опиоиди. Въпреки терапевтичните му ползи, злоупотребата с фентанил, особено с незаконно произведени форми, е довела до сериозна криза с общественото здравеопазване поради високия риск от предозиране и смърт. Веществото е синтезирано за пръв път през 1959 г. от белгийския химик д-р Пол Янсен и е въведено в клиничната практика като интравенозен анестетик под търговското наименование Sublimaze през 1960-те години. Оттогава са разработени различни лекарствени форми, включително трансдермални пластири (за продължително освобождаване при хронична болка), таблетки за смучене и спрейове за нос (за пробивна болка). Всички тези форми изискват стриктен лекарски контрол и рецепта поради високия потенциал за пристрастяване и опасност при неправилна употреба. През последните години незаконно произвежданият фентанил (ИПФ) се превърна в основен проблем. Той често се предлага под формата на прах, капки за нос, очни капки или хапчета, които имитират други лекарства като оксикодон или ксанакс. ИПФ често се смесва с други наркотици като хероин, кокаин и метамфетамин, често без знанието на потребителя. Тази практика значително увеличава риска от случайно предозиране, тъй като дори микроскопични количества фентанил могат да бъдат смъртоносни. Експерти предупреждават, че само един килограм фентанил може потенциално да убие до 500 000 души, подчертавайки неговата изключителна токсичност. Смъртните случаи от предозиране с фентанил са във възход, включително при високопоставени личности. Глобално, фентанилът е централен елемент на продължаващата опиоидна криза, особено в Северна Америка. Трафикът и разпространението му са свързани с големи международни престъпни организации, включително картела Синалоа, които са известни с производството и разпространението на смъртоносен фентанил. Борбата с незаконния фентанил представлява сериозно предизвикателство за правоприлагащите органи, общественото здраве и системите за лечение на пристрастявания. Усилията са насочени към ограничаване на производството и трафика, повишаване на осведомеността за рисковете и предоставяне на животоспасяващи интервенции като налоксон, който може да обърне ефектите на опиоидно предозиране.

Източник: МВР-Варна    
Наркотици Фентанил Кокаин Разпространение на наркотици Варна Полицейска акция Задържане ОДМВР-Варна Условна присъда Големи суми пари
Последвайте ни

По темата

Радев: Вместо закони, този парламент създава скандали и отвращение

Радев: Вместо закони, този парламент създава скандали и отвращение

Били Боб Торнтън разкри истинската причина за развода си с Анджелина Джоли

Били Боб Торнтън разкри истинската причина за развода си с Анджелина Джоли

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Скандал в „Мис Вселена“: Съдия подаде оставка, твърди, че финалистките са предварително избрани

Скандал в „Мис Вселена“: Съдия подаде оставка, твърди, че финалистките са предварително избрани

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Новият шеф на Peugeot: Пазарът се превърна в море от баналности

Новият шеф на Peugeot: Пазарът се превърна в море от баналности

carmarket.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 4 часа
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 5 часа
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 5 часа
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 2 часа

Виц на деня

Дъщеря към баща си: Утре ще дойдат пак да ме искат. Само ще кимнеш с глава и ще кажеш "ДА". А не както предния път…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ExxonMobil и Adnoc се включват в надпреварата за активите на "Лукойл

ExxonMobil и Adnoc се включват в надпреварата за активите на "Лукойл

Свят Преди 9 минути

Все повече големи компании проявяват интерес към международните активи на санкционирания руски петролен гигант

<p>Прокуратурата влиза на проверка в затвора за условията на Коцев и Барбутов</p>

Прокуратурата влиза на проверка в затвора за условията на Благомир Коцев и Никола Барбутов

България Преди 12 минути

НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за отбраната

НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за отбраната

България Преди 21 минути

Промените предвиждаха да се увеличи с две години пределната възраст за пенсиониране в армията

Кирил Петков пред съда за арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова - ключово заседание днес

Кирил Петков пред съда за арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова - ключово заседание днес

България Преди 27 минути

Процесът срещу Петков тръгва заради обвинения, че като премиер е разпоредил незаконни арести и действия на полицията без правно основание

<p>ЕК предлага &quot;военен Шенген&quot;</p>

ЕК предлага "военен Шенген" с 3 дни за одобрение на транзит на войски

Свят Преди 33 минути

Планът предвижда нова система за бързо реагиране, основана на механизма за гражданска защита на ЕС, която позволява на държавите да получат бърза помощ

Ариана Гранде обяви последно турне, оттегля се от музиката

Ариана Гранде обяви последно турне, оттегля се от музиката

Любопитно Преди 36 минути

Звездаа отбеляза, че се чувства „много по-свързана със себе си и с изкуството си“, откакто започна да излиза извън рамките на музиката

Полша затвори летища, вдигна самолети заради руски удари в Украйна

Полша затвори летища, вдигна самолети заради руски удари в Украйна

Свят Преди 54 минути

Междувременно експлозии проехтяха в украинските градове Лвов и Тернопол

<p>Осъдиха мъж&nbsp;за интимни отношения със 7-годишно дете</p>

Земеделец от Пловдивско 4 години имал интимна връзка с малолетно момиче, осъдиха го

България Преди 58 минути

Отношенията им започнали, когато детето било 7-годишно

След 13-годишно прекъсване: Турция назначи посланик в Сирия

След 13-годишно прекъсване: Турция назначи посланик в Сирия

Свят Преди 1 час

Анкара и Дамаск прекъснаха дипломатическите си отношения по време на управлението на Башар Асад

Владимир Путин

Фенове въздишат: Путин показва мускули в календара за 2026 г.

Любопитно Преди 1 час

Календарът е описан като колекция от впечатляващи портрети, улавящи властното присъствие на Путин

<p>3 милиона&nbsp;българи са под заплаха заради нови правила за наем на земя</p>

Нови правила за наем на земя поставят 3 милиона българи под заплаха

България Преди 1 час

Готвени законодателни промени станаха повод за несъгласие и обвинения между заинтересованите страни

Бедността никога не е сама: Социален работник разкрива истинските причини за отнемане на деца

Бедността никога не е сама: Социален работник разкрива истинските причини за отнемане на деца

Подкаст "Тройка по никое време" Преди 1 час

В подкаста "Тройка по никое време" говори Десислава Петкова, старши социален работник и ръководител на екип във фондация „За нашите деца“

<p>Скандал във ФБР: Директорът прати SWAT да пази приятелката му</p>

Скандал във ФБР: Директорът назначи елитен SWAT екип да охранява приятелката му

Свят Преди 1 час

"Това е явна злоупотреба с позиция и неправомерно използване на държавни ресурси“

<p>Мъж&nbsp;е &bdquo;тежко болен&ldquo; с вирус, невиждан досега при хора</p>

Мъж от Вашнгтон е „тежко болен“ с вирус, невиждан досега при хора

Любопитно Преди 1 час

Той е заразен с H5N5 – подтип на птичия грип, пренасян от диви птици като патици и гъски

Огромен пожар изпепели цял квартал в Япония

Огромен пожар изпепели цял квартал в Япония

Свят Преди 1 час

Евакуираха над 170 жители

Завръщане в Газа: Какво преживя едно палестинско семейство

Завръщане в Газа: Какво преживя едно палестинско семейство

Свят Преди 1 час

Историята на Ясер и Ваджиха е история за скръб и безкрайни лишения

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg
1

Младежи от 4 държави в горската класна стая в Смилян

sinoptik.bg
1

В Уткягвик слънцето се скрива за 65 дни

sinoptik.bg

Сияна от Big Brother: Жените, които са жертви на насилие, не са виновни!

Edna.bg

Фотограф разкрива тайната за успешния брак на крал Чарлз и Камила, която е липсвала във връзката с Даяна

Edna.bg

Ботев Пд показа изкуственото слънце на "Колежа"

Gong.bg

Гледайте Фулъм - Съндърланд ексклузивно в Gong.bg тази събота

Gong.bg

Осъдиха условно педофил, бил интимен със 7-годишно дете в продължение на 4 години

Nova.bg

Оранжев и жълт код за обилни валежи в 23 области у нас, силен вятър навява сахарски прах

Nova.bg