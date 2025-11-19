72-годишен варненец задържан с фентанил и кокаин за над 10 000 лева

72-годишен мъж от Варна е задържан в понеделник при акция на криминалистите от ОДМВР–Варна, съобщиха от полицията. Мъжът е добре познат на органите на реда и вече е осъждан.

Срещу него е образувано ново досъдебно производство за държане на наркотични вещества с цел разпространение – престъпление, за което той в момента е в срока на условна присъда.

При претърсване в дома му са открити фентанил на стойност около 10 000 лева, кокаин, както и значителни суми пари в лева и евро.

Работата по случая продължава под ръководството на Четвърто районно управление във Варна.

Фентанилът е мощен синтетичен опиоид, който се използва както в медицината за лечение на силна болка, така и като незаконен наркотик. Той е известен със своята изключителна потентност, като е между 50 и 100 пъти по-силен от морфина. В медицински контекст, фентанилът се предписва за управление на хронична или остра болка, особено при пациенти, които са развили толеранс към други опиоиди. Въпреки терапевтичните му ползи, злоупотребата с фентанил, особено с незаконно произведени форми, е довела до сериозна криза с общественото здравеопазване поради високия риск от предозиране и смърт. Веществото е синтезирано за пръв път през 1959 г. от белгийския химик д-р Пол Янсен и е въведено в клиничната практика като интравенозен анестетик под търговското наименование Sublimaze през 1960-те години. Оттогава са разработени различни лекарствени форми, включително трансдермални пластири (за продължително освобождаване при хронична болка), таблетки за смучене и спрейове за нос (за пробивна болка). Всички тези форми изискват стриктен лекарски контрол и рецепта поради високия потенциал за пристрастяване и опасност при неправилна употреба. През последните години незаконно произвежданият фентанил (ИПФ) се превърна в основен проблем. Той често се предлага под формата на прах, капки за нос, очни капки или хапчета, които имитират други лекарства като оксикодон или ксанакс. ИПФ често се смесва с други наркотици като хероин, кокаин и метамфетамин, често без знанието на потребителя. Тази практика значително увеличава риска от случайно предозиране, тъй като дори микроскопични количества фентанил могат да бъдат смъртоносни. Експерти предупреждават, че само един килограм фентанил може потенциално да убие до 500 000 души, подчертавайки неговата изключителна токсичност. Смъртните случаи от предозиране с фентанил са във възход, включително при високопоставени личности. Глобално, фентанилът е централен елемент на продължаващата опиоидна криза, особено в Северна Америка. Трафикът и разпространението му са свързани с големи международни престъпни организации, включително картела Синалоа, които са известни с производството и разпространението на смъртоносен фентанил. Борбата с незаконния фентанил представлява сериозно предизвикателство за правоприлагащите органи, общественото здраве и системите за лечение на пристрастявания. Усилията са насочени към ограничаване на производството и трафика, повишаване на осведомеността за рисковете и предоставяне на животоспасяващи интервенции като налоксон, който може да обърне ефектите на опиоидно предозиране.