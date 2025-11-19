Кирил Петков пред съда за арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова - ключово заседание днес

Б ившият съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков се яви в съдебна зала тази сутрин. В сградата на Съдебната палата в София ще се гледа делото, по което Петков е обвинен в престъпление по служба.

Делото е за ареста на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и пиарката на партия ГЕРБ Севделина Арнаудова. Обвинението му беше повдигнато на 10 януари. Петков е обвинен, че в качеството му на министър-председател е наредил, без да има такива законови основания, да бъдат арестувани определени хора. Също така той е наредил на полицейски служители, без те да имат правомощия, да извършват действия по разследването, в разрез със закона, в тъмната част на денонощието, без разрешение на съд.

На 1 октомври тази година стана ясно, че прокуратурата е внесла в Софийския градски съд делото за опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски. Подсъдим по него освен Кирил Петков и е и Божидар Божанов.

БГНЕС припомня, че вчера, вторник, съдът оправда Лена Бориславова по делото "Корал" за документна измама. Тя коментира, че това е първата от много бъдещи оправдателни присъди за представителите на ПП, ако се прилага законът.

На 17 март 2022 г. българската политическа сцена става свидетел на знаково събитие – арестувани са тогавашният лидер на ГЕРБ и бивш министър-председател Бойко Борисов, бившият финансов министър Владислав Горанов и пиарката на партията Севделина Арнаудова. Тези арести са осъществени по времето, когато министър-председател на България е Кирил Петков, съпредседател на „Продължаваме промяната“.Впоследствие административният съд обяви ареста на Севделина Арнаудова за незаконен. С течение на времето действията, довели до тези арести, стават обект на прокурорско разследване, насочено към тогавашния премиер Кирил Петков. Прокуратурата твърди, че в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, Петков е превишил властта си. Обвинението е, че той е наредил арестите без законови основания и е разпоредил на полицейски служители да извършват следствени действия в разрез със закона, включително през нощта и без съдебно разрешение. Незаконността на арестите е отразена и в доклади на Държавния департамент на САЩ. На 10 януари, след като прокуратурата поиска неговия депутатски имунитет, на Кирил Петков официално е повдигнато обвинение за престъпление по служба. Впоследствие Софийската градска прокуратура внася обвинителен акт по досъдебното производство срещу Петков в Софийския градски съд. Тази сутрин Кирил Петков се яви в Съдебната палата в София за гледането на делото по обвинението за престъпление по служба, касаещо арестите от март 2022 г.