НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за отбраната

П арламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев и прие повторно промените в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България със 128 гласа "за", 50 "против" и 16 "въздържал се".

Приетите отново изменения предвиждат да се увеличи с две години пределната възраст за служба на военнослужещите, неупражнили правото си на пенсия. Вдигането на възрастта се отнася за всички категории военнослужещи – от войника до началника на отбраната.

Радев наложи вето за Закона за отбраната и въоръжените сили

На 30 октомври парламентът прие на второ четене промените в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,

след което държавният глава върна за ново обсъждане в Народното събрание част от разпоредбите. В мотивите си президентът отчита необходимостта от усъвършенстване на регламентацията относно пределната възраст за военна служба, от насърчаване развитието на академичния състав, както и от прецизиране реда за разпределяне на служебното време, отчитането и компенсирането му, ползването и отлагането на отпуски. Това обаче не бива да става по начин, ощетяващ военнослужещите, посочва държавният глава.

По време на дебата в пленарна зала днес

Димчо Димчев ("Възраждане") коментира, че заседанието на парламентарната комисия по отбрана, на която е било обсъдено ветото, е свикано за 11 минути и опозицията не е успяла да присъства. Той отбеляза, че в този ден пленарното заседание е приключило доста рано и депутатите, които нямат комисии, са напуснали сградата на парламента. В 16:09 ч. получаваме съобщение за комисия, която се свиква в 16:20 ч. и имаме 11 минути да се придвижим, посочи Димчев. Съгласете се, че и на Батман ще му е трудно да се придвижи в трафика в София за толкова кратко време, добави той.

Ивелин Първанов ("Възраждане") коментира, че се бетонира порочна практика да се свикват комисии по най-бързия начин, без да бъде чуто мнението на опозицията. Той посочи, че настоящите промени в закона ощетяват военнослужещите при отчитането на работното време и ползването на отпуските. Първанов засегна и темата за превъоръжаване с нови пистолети на Българската армия. Първанов каза, че на заседание на ресорната комисия, министърът е казал, че такъв конкурс няма, а в същия ден е излязъл вестник „Българска армия“ с интервю на командващия Сухопътните войски, в което се посочва кой модел е спечелил конкурсът.

Министър на отбраната Атанас Запрянов потвърди, че няма проект за превъоръжаване на Българската армия с нов пистолет. Има рамков договор за доставка на пистолет за Сухопътните войски и то не за цялостно превъоръжаване на Сухопътните войски, обясни той. Има договор на Сухопътните войски за частична доставка на пистолета, за който говорите и за който, ако има средства, тези количества ще бъдат доставени, добави министърът. Нямаме решение за тотална подмяна на „Макаров“ от нашите въоръжени сили с нов пистолет от която и да е друга фирма, уточни той.