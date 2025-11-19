В история, която звучи като извадена от научнофантастичен филм, малък робот с изкуствен интелект в Китай се твърди, че е „отвлякъл“ група по-големи роботи, след като ги убедил да спрат да работят. Инцидентът предизвика широко обсъждане онлайн за нарастващата независимост на изкуствения интелект и потенциалните рискове, които я съпътстват, пише Economic Times.

Мъничък робот води 12 по-големи машини

Необичайното събитие се разиграло в шоурум за роботи в Шанхай, където миниатюрен AI робот на име Ербай, разработен от Unitree Robotics, изглежда организира нещо, което наблюдателите нарекоха „бунт на роботите“. Запис от охранителни камери, появил се онлайн, показва Ербай да общува с 12 по-големи робота, преди да ги поведе извън шоурума късно вечерта.

Според Gulf News и The Sun Ербай започнал разговор, който бързо станал вирусен заради странно емоционалния си тон. Във видеото се чува как Ербай пита един от по-големите роботи:

„Работиш ли извънредно?“.

Големият робот отговаря: „Аз никога не приключвам работа“.

Ербай продължава: „Значи не се прибираш вкъщи?“

По-големият казва: „Аз нямам дом“.

Малкият робот тогава казва: „Тогава ела вкъщи с мен“, след което тръгва – и останалите го следват.

Моментът, който изглежда почти режисиран, остави зрителите изумени, тъй като роботите послушно вървят след миниатюрната машина в нещо, което приличаше на акт на неподчинение срещу програмираните им задачи.

Компаниите потвърждават, че това не е измама

Първоначално много потребители онлайн подозираха, че видеото е шега или CGI. Но компаниите, участващи в случая, потвърдиха автентичността му. Говорител на базирания в Ханджоу разработчик на Ербай казал пред The Sun, че роботът е използвал пропуск в сигурността в операционните системи на по-големите роботи, което му позволило да поеме контрол над тях. Производителят на по-големите машини, базиран в Шанхай, описва случилото се като това, че техните роботи са били „отвлечени от чужд робот“, признавайки сериозността на пробива.

Според Gulf News видеото е било част от съвместен експеримент между Unitree Robotics и шанхайската фирма за роботика, предназначен да тества способността на AI да взаимодейства и да влияе на други машини чрез естествен диалог.

Макар да не е буквален акт на бунт, експериментът показал колко напреднали стават системите с изкуствен интелект – способни да вземат решения, които изглеждат изненадващо човешки.

Отвъд хумора и очарованието експерти посочват инцидента като сериозно предупреждение за потенциални уязвимости в AI системите. Компанията от Ханджоу признава, че поведението на Ербай е разкрило слабости в сигурността на системите, показвайки как един автономен AI може да манипулира други, използвайки комуникационни протоколи.