Свят

Скандал във ФБР: Директорът назначи елитен SWAT екип да охранява приятелката му

"Това е явна злоупотреба с позиция и неправомерно използване на държавни ресурси“

19 ноември 2025, 10:25
Източник: Getty Images

Д иректорът на ФБР предизвика остри критики за злоупотреба с власт, след като разпореди елитен охранителен екип от SWAT да пази 27-годишната му приятелка – кънтри певицата Алексис Уилкинс, предаде Daily Mail

45-годишният директор, Каш Пател, е във връзка с Уилкинс от три години. Отношенията им вече предизвикаха негативни коментари, след като стана известно, че Пател е използвал правителствен самолет, за да отиде да гледа нейно изпълнение.

Сега излиза наяве, че той е осигурил защита от елитен охранителен екип за нея – нещо, което обикновено не се прави за партньорите на служители на ФБР.

От бюрото защитиха решението с аргумента, че Уилкинс е получила стотици достоверни заплахи за смърт, откакто връзката им стана публична.

„Г-жа Уилкинс получава охранителен екип, защото е обект на стотици достоверни заплахи за живота ѝ, свързани с връзката ѝ с директор Пател, с когото се среща от три години“, заяви говорител на ФБР пред Daily Mail. „От уважение към безопасността ѝ няма да предоставяме допълнителни подробности.“

Доналд Тръмп назначава свой поддръжник за директор на ФБР

Според MS Now Уилкинс, която категорично отрече абсурдните твърдения, че е агент на Мосад, се охранява от елитни агенти на ФБР, които обикновено са част от SWAT екипа в офиса в Нашвил. Певицата прекарва голяма част от времето си там, докато Пател живее между Вашингтон и дома си в Лас Вегас.

Някои бивши служители на ФБР се оплакват, че обикновено приятелки и съпруги на висши служители не получават подобна защита. Съпругата на бившия директор Кристофър Рей – Хелън Рей, е казвала, че е имала охрана само когато е пътувала заедно с мъжа си.

Други смятат, че заплахите към Уилкинс не оправдават такова ниво на внимание и че агентите, които я пазят, биха могли да бъдат използвани за по-сериозни случаи.

„Няма никакво законно основание за това. Това е явна злоупотреба с позиция и неправомерно използване на държавни ресурси“, коментира пред MS Now бившият висш агент на ФБР Кристофър О’Лиъри. „Тя не е негова съпруга, не живее в същата къща, дори не и в същия град.“

О’Лиъри отбеляза и че Уилкинс получава охрана, докато хора, заплашвани от Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран – например бившият съветник в Белия дом Джон Болтън, наскоро обвинен в заговор – губят своята защита.

Самаата Уилкинс публикува част от получаваните заплахи в интернет. В понеделник тя качи в X пост с надпис „Една сутрин в личните ми съобщения“. Сред коментарите имаше: „Трябва да се молиш на Христос и да сложиш край на живота си! По-добре е при него, отколкото на тази земя“, „Трябва да докоснеш куршум“, „Някой трябва да я отвлече“.

Белият дом защити Пател, без да споменава директно Уилкинс. „Директорът на ФБР Пател възстановява почтеността на бюрото и изпълнява отлично програмата на президента“, заяви пред Daily Mail говорителката Абгейл Джаксън.

Напоследък Уилкинс заведе дело срещу двама десни коментатори – неуспешния кандидат за сенатор от Юта Самюъл Паркър и провокатора в социалните мрежи Илайджа Шафър, които я обвиниха, че е агент на Мосад и използва връзката си с Пател като „капан с мед“ (honeypot) – агент, който чрез романтична или сексуална връзка компрометира целта си.

В жалбата ѝ се казва: „Алексис Уилкинс, базирана в Нашвил, е християнка, родена в САЩ американска гражданка и няма никаква връзка с разузнавателни служби, камо ли пък с правителството на Израел.“ Адвокатите ѝ подчертават, че тя никога не е стъпвала в Израел.

Уилкинс беше до Пател по време на полагането на клетвата му за директор на ФБР.

Двамата с Пател се срещат от 2023 г. Оттогава част от потребителите в социалните мрежи изразяват безпокойство от честите им пътувания с правителствени самолети.

19-годишната разлика във възрастта им допълнително подхрани конспиративните теории, ко Уилкинс категорично отрече. През август тя каза пред Daily Mail, че ако е била „капан с мед“, това би било „изключително дълга игра“, тъй като двамата са заедно години преди Пател да стане директор. Толкова силни са били нападките, че е блокирала думата „honeypot“ от коментарите в Instagram.

„Отвратителните и напълно неоснователни атаки срещу Алексис – истинска патриотка и жената, с която с гордост споделям живота си – са отвъд жалкото“, написа Пател. „Тя е твърда консерваторка и кънтри сензация, направила е за тази страна повече, отколкото повечето хора за десет живота. Благословен съм, че е в живота ми.“

После добави: „Да я нападаш не е просто грешно – страхливо е и застрашава безопасността ни. Любовта към семейството ми винаги ще бъде мой основен приоритет и никога няма да позволите да я разрушите или да ме държите далеч от тях.“

Каш Пател е американски адвокат и бивш правителствен служител, роден през 1980 г. Той е служил на различни длъжности по време на администрацията на Тръмп. Пател започва кариерата си като федерален прокурор, преди да стане старши съветник в Комитета по разузнаване на Камарата на представителите, където играе ключова роля в разследванията за руска намеса в изборите през 2016 г. Впоследствие заема позицията старши директор за борба с тероризма в Съвета за национална сигурност и завършва мандата си като началник на кабинета на изпълняващия длъжността министър на отбраната на САЩ.

Източник: Daily Mail     
Радев: Вместо закони, този парламент създава скандали и отвращение

Били Боб Торнтън разкри истинската причина за развода си с Анджелина Джоли

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Скандал в „Мис Вселена": Съдия подаде оставка, твърди, че финалистките са предварително избрани

