Любопитно

Ариана Гранде обяви последно турне, оттегля се от музиката

Звездаа отбеляза, че се чувства „много по-свързана със себе си и с изкуството си“, откакто започна да излиза извън рамките на музиката

19 ноември 2025, 11:07
Ариана Гранде обяви последно турне, оттегля се от музиката
Източник: Getty Images

А риана Гранде разкри, че планираното за 2026 г. турне „Eternal Sunshine“ ще бъде нейното „последно“, преди да се оттегли от музиката за неопределен период, предаде Page Six

„Ще бъде прекрасно и съм безкрайно благодарна. Мисля, че точно затова го правя – като едно последно голямо ура. Засега“, сподели тя пред Ейми Поулър в последния епизод на подкаста „Good Hang“.

Ариана не даде повече подробности за предстоящото турне, но подчерта, че това ще е последното ѝ голямо излизане на сцена като поп звезда в обозримо бъдеще.

„Не искам да казвам нищо категорично. Знам само, че съм много развълнувана от това малко турне, но наистина може да не се повтори дълго, дълго, дълго време.“

Говорейки за бъдещето си, певицата призна пред бившата звезда на „Saturday Night Live“, че следващото десетилетие ще изглежда коренно различно от последните 10–15 години.

„Мисля, че последните 10–15 години ще изглеждат много различно от тези, които предстоят.“

Докато разказваше за посоката на кариерата си, Ариана отбеляза, че се чувства „много по-свързана със себе си и с изкуството си“, откакто започна да излиза извън рамките на музиката.

„Прекарах толкова много време, правейки само поп музика – но аз израснах като момиче, което обичаше мюзикълите и комедията. Затова мисля, че най-доброто за душата ми, за изкуството ми и за това, което си давам, е да следвам нещата, които в момента ми се струват абсолютно правилни.“

„Дори да е нещо обикновено, трябва да е различно. В момента снимам филм, защото прочетох сценария, влюбих се в него, смешен е, обожавам актьорския състав и съм безумно развълнувана“, добави тя.

Освен натоварения си филмов график, наскоро беше обявено, че Ариана се завръща в кинематографичната вселена на Райън Мърфи с 13-ия сезон на „American Horror Story“. Освен това тя ще участва и в предстоящия филм на Бен Стилър „Focker-In-Law“ – продължение на поредицата „Meet The Parents“.

„После ще направя няколко шоута догодина, защото това в момента ми се струва истински правилно и автентично“, каза още Гранде пред Поулър.

„Мисля, че да следваш тези автентични импулси е наистина добра идея.“

Турнето „Eternal Sunshine“ ще отбележи завръщането ѝ на сцената след шестгодишна пауза – последният ѝ голям тур беше „Sweetener“ през 2019 г.

Източник: Page Six    
Ариана Гранде смяна на кариера актриса поп звезда турне Eternal Sunshine оттегляне от сцената филмова кариера Уикед Американска история на ужасите концертна пауза
Последвайте ни
Радев: Вместо закони, този парламент създава скандали и отвращение

Радев: Вместо закони, този парламент създава скандали и отвращение

Били Боб Торнтън разкри истинската причина за развода си с Анджелина Джоли

Били Боб Торнтън разкри истинската причина за развода си с Анджелина Джоли

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Скандал в „Мис Вселена“: Съдия подаде оставка, твърди, че финалистките са предварително избрани

Скандал в „Мис Вселена“: Съдия подаде оставка, твърди, че финалистките са предварително избрани

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Полезно ли е свинското месо за кучетата

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 4 часа
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 5 часа
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 5 часа
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 2 часа

Виц на деня

Дъщеря към баща си: Утре ще дойдат пак да ме искат. Само ще кимнеш с глава и ще кажеш "ДА". А не както предния път…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ExxonMobil и Adnoc се включват в надпреварата за активите на "Лукойл

ExxonMobil и Adnoc се включват в надпреварата за активите на "Лукойл

Свят Преди 9 минути

Все повече големи компании проявяват интерес към международните активи на санкционирания руски петролен гигант

Плюшено AI мече шокира потребители - говори на деца за ножове, секс и кокаин

Плюшено AI мече шокира потребители - говори на деца за ножове, секс и кокаин

Свят Преди 14 минути

Плюшеното мече комуникира с потребителя чрез вграден високоговорител и използва различни технологии за изкуствен интелект

Кирил Петков пред съда за арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова - ключово заседание днес

Кирил Петков пред съда за арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова - ключово заседание днес

България Преди 27 минути

Процесът срещу Петков тръгва заради обвинения, че като премиер е разпоредил незаконни арести и действия на полицията без правно основание

Снимката е илюстративна

Робот с ИИ „отвлече“ други роботи, защото „работели извънредно“

Свят Преди 32 минути

<p>ЕК предлага &quot;военен Шенген&quot;</p>

ЕК предлага "военен Шенген" с 3 дни за одобрение на транзит на войски

Свят Преди 33 минути

Планът предвижда нова система за бързо реагиране, основана на механизма за гражданска защита на ЕС, която позволява на държавите да получат бърза помощ

72-годишен варненец задържан с фентанил и кокаин за над 10 000 лева

72-годишен варненец задържан с фентанил и кокаин за над 10 000 лева

България Преди 36 минути

Подозрения за нова наркодейност въпреки условната присъда – полицията откри фентанил, кокаин и големи суми пари в дома му

Руски дрон навлезе в Румъния, вдигнаха изтребители

Руски дрон навлезе в Румъния, вдигнаха изтребители

Свят Преди 38 минути

Не са получавани сведения за паднали части от дрон на румънска територия

Полша затвори летища, вдигна самолети заради руски удари в Украйна

Полша затвори летища, вдигна самолети заради руски удари в Украйна

Свят Преди 54 минути

Междувременно експлозии проехтяха в украинските градове Лвов и Тернопол

<p>Осъдиха мъж&nbsp;за интимни отношения със 7-годишно дете</p>

Земеделец от Пловдивско 4 години имал интимна връзка с малолетно момиче, осъдиха го

България Преди 58 минути

Отношенията им започнали, когато детето било 7-годишно

След 13-годишно прекъсване: Турция назначи посланик в Сирия

След 13-годишно прекъсване: Турция назначи посланик в Сирия

Свят Преди 1 час

Анкара и Дамаск прекъснаха дипломатическите си отношения по време на управлението на Башар Асад

Владимир Путин

Фенове въздишат: Путин показва мускули в календара за 2026 г.

Любопитно Преди 1 час

Календарът е описан като колекция от впечатляващи портрети, улавящи властното присъствие на Путин

<p>3 милиона&nbsp;българи са под заплаха заради нови правила за наем на земя</p>

Нови правила за наем на земя поставят 3 милиона българи под заплаха

България Преди 1 час

Готвени законодателни промени станаха повод за несъгласие и обвинения между заинтересованите страни

Бедността никога не е сама: Социален работник разкрива истинските причини за отнемане на деца

Бедността никога не е сама: Социален работник разкрива истинските причини за отнемане на деца

Подкаст "Тройка по никое време" Преди 1 час

В подкаста "Тройка по никое време" говори Десислава Петкова, старши социален работник и ръководител на екип във фондация „За нашите деца“

<p>Скандал във ФБР: Директорът прати SWAT да пази приятелката му</p>

Скандал във ФБР: Директорът назначи елитен SWAT екип да охранява приятелката му

Свят Преди 1 час

"Това е явна злоупотреба с позиция и неправомерно използване на държавни ресурси“

<p>Мъж&nbsp;е &bdquo;тежко болен&ldquo; с вирус, невиждан досега при хора</p>

Мъж от Вашнгтон е „тежко болен“ с вирус, невиждан досега при хора

Любопитно Преди 1 час

Той е заразен с H5N5 – подтип на птичия грип, пренасян от диви птици като патици и гъски

Огромен пожар изпепели цял квартал в Япония

Огромен пожар изпепели цял квартал в Япония

Свят Преди 1 час

Евакуираха над 170 жители

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg
1

Младежи от 4 държави в горската класна стая в Смилян

sinoptik.bg
1

В Уткягвик слънцето се скрива за 65 дни

sinoptik.bg

Сияна от Big Brother: Жените, които са жертви на насилие, не са виновни!

Edna.bg

Фотограф разкрива тайната за успешния брак на крал Чарлз и Камила, която е липсвала във връзката с Даяна

Edna.bg

Ботев Пд показа изкуственото слънце на "Колежа"

Gong.bg

Гледайте Фулъм - Съндърланд ексклузивно в Gong.bg тази събота

Gong.bg

Осъдиха условно педофил, бил интимен със 7-годишно дете в продължение на 4 години

Nova.bg

Оранжев и жълт код за обилни валежи в 23 области у нас, силен вятър навява сахарски прах

Nova.bg