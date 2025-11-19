България

Нови правила за наем на земя поставят 3 милиона българи под заплаха

Готвени законодателни промени станаха повод за несъгласие и обвинения между заинтересованите страни

19 ноември 2025, 10:29
Нови правила за наем на земя поставят 3 милиона българи под заплаха
Източник: iStock photos/Getty images

Г отвени законодателни промени в договорите за наем на земеделска земя станаха повод за несъгласие и обвинения между заинтересованите страни. 

От Асоциацията на собствениците на земеделски земи излязоха със становище, в което се казва, че над 3 млн. българи ще са ощетени от промените в договорите за наем. 

Хора в Монтанско: Крадат ни земите по законов път

"Нашата реакция е провокирана от начина, по който се предлагат законодателни промени извън нормалния институционален диалог – единствено чрез натиск, искане на оставки в министерства, с ултимативно поставяне на дневен ред на законодателни промени", обясни пред БНР Мирослав Каракашев, юрист от Асоциацията на собствениците на земеделски земи.

Готвените законодателни промени са заложени в споразумение между земеделците и държавата, за което Каракашев казва, че няма правна стойност и припомня, че е постигнато след провеждането на протести.  

"Това споразумение, подписано пред две години, беше една форма на взаимодействие между държавата и недоволен неправителствен сектор. То обаче не е обнародвано в "Държавен вестник". Собствениците не са против дългогодишните договори. Това, което ни притеснява, е, че се иска да се забранят краткосрочните. Ще бъде пренебрегната свободата на договаряне, а тя е скрепена като принцип в Конституцията", заяви Каракашев.

И добави, че другият проблем е свързан с това, че режимът на дългосрочните договори е такъв, че при некоректен наемател договорът не може да се прекрати едностранно от страна на собственика, който е ощетен, а трябва задължително да се мине през съд. 

Земеделци на протест в защита на българското производство

Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите обаче смята, че земеделското производство има нужда от предвидима нормативна база. 

"Никога не сме казвали, че искаме забрана на едногодишните договори моментално. Нашата идея е да има облекчаване на режима на дългосрочните договори и поетапното отпадане на едногодишните. Държавата ни иска да прави политика в напояването, а без дългосрочни договори няма как това да стане. ЕК направи одит в България и в него се констатира като най-голям проблем едногодишното ползване на земеделската земя. Искаме да се сформира работна група, да се започне работа, да видим реални действия от страна на държавата", каза той.

НС преодоля ветото върху закона за земеделските земи

Проданов коментира твърдението, че при една трета от дългосрочните договори се стига до некоректно изпълнение. 

"Ние предлагаме едностранно разваляне на дългогодишния договор при неспазване от една от двете страни, но без да се стига до съд".

За Мирослав Каракашев това е въпрос на дебати.

"Бихме желали този дебат да се случва на институционално ниво, на базата на експертиза, информация и данни, които са официални". 

Проданов коментира и обвиненията на Мирослав Каракашев, че земеделските производители са прибегнали до натиск като са поискали оставката на министъра на земеделието.

"Политическите искания, които сме имали, са били с цел започване на работа".

Президентът налага вето на Закона за земеделските земи

Министър Тахов също коментира спора между двете страни.

"Държавата няма да става арбитър в тези отношения. На финала сме с изписването на законопроект за промяна в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи".

Той посочи, че се предвижда свикването на нов Консултативен съвет. 

Проданов обясни още, че в концепцията на земеделските производители има и определяне на пазарно рентно плащане. Каракашев обаче вярва, че рентното плащане трябва да се определя на базата на свободно договаряне на страните.

"Не искаме държавата или някой друг да се меси в свободни пазарни отношения".

Източник: БНР    
Последвайте ни
Радев: Вместо закони, този парламент създава скандали и отвращение

Радев: Вместо закони, този парламент създава скандали и отвращение

Били Боб Торнтън разкри истинската причина за развода си с Анджелина Джоли

Били Боб Торнтън разкри истинската причина за развода си с Анджелина Джоли

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Скандал в „Мис Вселена“: Съдия подаде оставка, твърди, че финалистките са предварително избрани

Скандал в „Мис Вселена“: Съдия подаде оставка, твърди, че финалистките са предварително избрани

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
10 златни правила за щастливо и здраво куче

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 4 часа
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 5 часа
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 5 часа
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 2 часа

Виц на деня

Дъщеря към баща си: Утре ще дойдат пак да ме искат. Само ще кимнеш с глава и ще кажеш "ДА". А не както предния път…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ExxonMobil и Adnoc се включват в надпреварата за активите на "Лукойл

ExxonMobil и Adnoc се включват в надпреварата за активите на "Лукойл

Свят Преди 9 минути

Все повече големи компании проявяват интерес към международните активи на санкционирания руски петролен гигант

<p>Прокуратурата влиза на проверка в затвора за условията на Коцев и Барбутов</p>

Прокуратурата влиза на проверка в затвора за условията на Благомир Коцев и Никола Барбутов

България Преди 12 минути

Кирил Петков пред съда за арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова - ключово заседание днес

Кирил Петков пред съда за арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова - ключово заседание днес

България Преди 27 минути

Процесът срещу Петков тръгва заради обвинения, че като премиер е разпоредил незаконни арести и действия на полицията без правно основание

Снимката е илюстративна

Робот с ИИ „отвлече“ други роботи, защото „работели извънредно“

Свят Преди 32 минути

<p>ЕК предлага &quot;военен Шенген&quot;</p>

ЕК предлага "военен Шенген" с 3 дни за одобрение на транзит на войски

Свят Преди 33 минути

Планът предвижда нова система за бързо реагиране, основана на механизма за гражданска защита на ЕС, която позволява на държавите да получат бърза помощ

Ариана Гранде обяви последно турне, оттегля се от музиката

Ариана Гранде обяви последно турне, оттегля се от музиката

Любопитно Преди 36 минути

Звездаа отбеляза, че се чувства „много по-свързана със себе си и с изкуството си“, откакто започна да излиза извън рамките на музиката

72-годишен варненец задържан с фентанил и кокаин за над 10 000 лева

72-годишен варненец задържан с фентанил и кокаин за над 10 000 лева

България Преди 36 минути

Подозрения за нова наркодейност въпреки условната присъда – полицията откри фентанил, кокаин и големи суми пари в дома му

Руски дрон навлезе в Румъния, вдигнаха изтребители

Руски дрон навлезе в Румъния, вдигнаха изтребители

Свят Преди 38 минути

Не са получавани сведения за паднали части от дрон на румънска територия

Полша затвори летища, вдигна самолети заради руски удари в Украйна

Полша затвори летища, вдигна самолети заради руски удари в Украйна

Свят Преди 54 минути

Междувременно експлозии проехтяха в украинските градове Лвов и Тернопол

<p>Осъдиха мъж&nbsp;за интимни отношения със 7-годишно дете</p>

Земеделец от Пловдивско 4 години имал интимна връзка с малолетно момиче, осъдиха го

България Преди 58 минути

Отношенията им започнали, когато детето било 7-годишно

След 13-годишно прекъсване: Турция назначи посланик в Сирия

След 13-годишно прекъсване: Турция назначи посланик в Сирия

Свят Преди 1 час

Анкара и Дамаск прекъснаха дипломатическите си отношения по време на управлението на Башар Асад

Владимир Путин

Фенове въздишат: Путин показва мускули в календара за 2026 г.

Любопитно Преди 1 час

Календарът е описан като колекция от впечатляващи портрети, улавящи властното присъствие на Путин

Бедността никога не е сама: Социален работник разкрива истинските причини за отнемане на деца

Бедността никога не е сама: Социален работник разкрива истинските причини за отнемане на деца

Подкаст "Тройка по никое време" Преди 1 час

В подкаста "Тройка по никое време" говори Десислава Петкова, старши социален работник и ръководител на екип във фондация „За нашите деца“

<p>Скандал във ФБР: Директорът прати SWAT да пази приятелката му</p>

Скандал във ФБР: Директорът назначи елитен SWAT екип да охранява приятелката му

Свят Преди 1 час

"Това е явна злоупотреба с позиция и неправомерно използване на държавни ресурси“

<p>Мъж&nbsp;е &bdquo;тежко болен&ldquo; с вирус, невиждан досега при хора</p>

Мъж от Вашнгтон е „тежко болен“ с вирус, невиждан досега при хора

Любопитно Преди 1 час

Той е заразен с H5N5 – подтип на птичия грип, пренасян от диви птици като патици и гъски

Огромен пожар изпепели цял квартал в Япония

Огромен пожар изпепели цял квартал в Япония

Свят Преди 1 час

Евакуираха над 170 жители

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg
1

Младежи от 4 държави в горската класна стая в Смилян

sinoptik.bg
1

В Уткягвик слънцето се скрива за 65 дни

sinoptik.bg

Сияна от Big Brother: Жените, които са жертви на насилие, не са виновни!

Edna.bg

Фотограф разкрива тайната за успешния брак на крал Чарлз и Камила, която е липсвала във връзката с Даяна

Edna.bg

Ботев Пд показа изкуственото слънце на "Колежа"

Gong.bg

Гледайте Фулъм - Съндърланд ексклузивно в Gong.bg тази събота

Gong.bg

Осъдиха условно педофил, бил интимен със 7-годишно дете в продължение на 4 години

Nova.bg

Оранжев и жълт код за обилни валежи в 23 области у нас, силен вятър навява сахарски прах

Nova.bg