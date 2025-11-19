След 13-годишно прекъсване: Турция назначи посланик в Сирия

С решение на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, публикувано днес в държавен вестник, Турция официално назначи настоящия заместник-министър на външните работи Нух Йълмаз за посланик на страната в Дамаск, съобщи сайтът Хаберлер.

Роденият в Истанбул през 1974 г. Йълмаз е опитен дипломат, който преди това е бил старши съветник на министъра и директор на Центъра за стратегически изследвания (SAM) към Министерството на външните работи на Турция. Подобно на външния министър на Турция Хакан Фидан, той идва от Националната разузнавателна агенция и владее свободно английски език, като е заемал няколко длъжности във Вашингтон и е бил преподавател в САЩ.

С обявяването на това решение Йълмаз се превръща в първия посланик на Турция в Сирия от 13 години насам. Анкара и Дамаск прекъснаха дипломатическите си отношения по време на управлението на Башар Асад и продължилата повече от 10 години гражданска война в страната.

След свалянето на Асад от власт през декември 2024 г. двете страни засилиха връзките си и икономическото и военното си сътрудничество. До момента Анкара беше представлявана в Дамаск от шарже д'афер.