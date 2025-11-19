Любопитно

Фенове въздишат: Путин показва мускули в календара за 2026 г.

Календарът е описан като колекция от впечатляващи портрети, улавящи властното присъствие на Путин

19 ноември 2025, 10:34
Фенове въздишат: Путин показва мускули в календара за 2026 г.
Владимир Путин   
Източник: БТА/AP

В ладимир Путин ще покаже набъбналите си бицепси в нов календар за 2026 г., който вече накара феновете да въздишат. Руският президент (на 72 г.) се появява в серия от снимки по риза, демонстрирайки мускулестото си тяло в рекламните материали за календара.

Изображенията показват Путин в различни пози, подчертаващи стегнатите му ръце и гърди, докато той гледа интензивно към камерата.

Календарът е описан като колекция от впечатляващи портрети, улавящи властното присъствие на Путин.

Феновете реагираха с ентусиазъм на календара, като много от тях похвалиха фитнес режима на лидера. Проектът има за цел да отбележи трайната жизненост и сила на Путин в навечерието на новата година.

Детайлите около издаването на календара включват планове за широко разпространение в Русия и международно.

Всеки месец съдържа уникално изображение, подчертаващо различни аспекти от публичния образ на Путин.

Концепцията на календара се опира на теми за сила и устойчивост, в съответствие с политическата личност на Путин. Поддръжниците отбелязват художественото качество на снимките, отдавайки заслуга на професионалните фотографи, които са участвали.

Изданието за 2026 г. продължава традицията на годишни календари, в които участват видни руски фигури.

Участието на Путин подчертава влиянието му в медийните и културни проекти в страната.

Пълният календар ще бъде достъпен за закупуване от следващия месец, според съобщенията.

По темата

Владимир Путин календар 2026 руски президент мускулесто тяло снимки на Путин властно присъствие сила и устойчивост годишни календари медиен образ фенове на Путин
Последвайте ни
Радев: Вместо закони, този парламент създава скандали и отвращение

Радев: Вместо закони, този парламент създава скандали и отвращение

Били Боб Торнтън разкри истинската причина за развода си с Анджелина Джоли

Били Боб Торнтън разкри истинската причина за развода си с Анджелина Джоли

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Скандал в „Мис Вселена“: Съдия подаде оставка, твърди, че финалистките са предварително избрани

Скандал в „Мис Вселена“: Съдия подаде оставка, твърди, че финалистките са предварително избрани

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Видове вътрешни паразити при котките

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 4 часа
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 5 часа
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 5 часа
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 2 часа

Виц на деня

Дъщеря към баща си: Утре ще дойдат пак да ме искат. Само ще кимнеш с глава и ще кажеш "ДА". А не както предния път…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ExxonMobil и Adnoc се включват в надпреварата за активите на "Лукойл

ExxonMobil и Adnoc се включват в надпреварата за активите на "Лукойл

Свят Преди 9 минути

Все повече големи компании проявяват интерес към международните активи на санкционирания руски петролен гигант

<p>Прокуратурата влиза на проверка в затвора за условията на Коцев и Барбутов</p>

Прокуратурата влиза на проверка в затвора за условията на Благомир Коцев и Никола Барбутов

България Преди 12 минути

Снимката е илюстративна

Робот с ИИ „отвлече“ други роботи, защото „работели извънредно“

Свят Преди 32 минути

<p>ЕК предлага &quot;военен Шенген&quot;</p>

ЕК предлага "военен Шенген" с 3 дни за одобрение на транзит на войски

Свят Преди 33 минути

Планът предвижда нова система за бързо реагиране, основана на механизма за гражданска защита на ЕС, която позволява на държавите да получат бърза помощ

Ариана Гранде обяви последно турне, оттегля се от музиката

Ариана Гранде обяви последно турне, оттегля се от музиката

Любопитно Преди 36 минути

Звездаа отбеляза, че се чувства „много по-свързана със себе си и с изкуството си“, откакто започна да излиза извън рамките на музиката

72-годишен варненец задържан с фентанил и кокаин за над 10 000 лева

72-годишен варненец задържан с фентанил и кокаин за над 10 000 лева

България Преди 36 минути

Подозрения за нова наркодейност въпреки условната присъда – полицията откри фентанил, кокаин и големи суми пари в дома му

Руски дрон навлезе в Румъния, вдигнаха изтребители

Руски дрон навлезе в Румъния, вдигнаха изтребители

Свят Преди 38 минути

Не са получавани сведения за паднали части от дрон на румънска територия

Полша затвори летища, вдигна самолети заради руски удари в Украйна

Полша затвори летища, вдигна самолети заради руски удари в Украйна

Свят Преди 54 минути

Междувременно експлозии проехтяха в украинските градове Лвов и Тернопол

<p>Осъдиха мъж&nbsp;за интимни отношения със 7-годишно дете</p>

Земеделец от Пловдивско 4 години имал интимна връзка с малолетно момиче, осъдиха го

България Преди 58 минути

Отношенията им започнали, когато детето било 7-годишно

След 13-годишно прекъсване: Турция назначи посланик в Сирия

След 13-годишно прекъсване: Турция назначи посланик в Сирия

Свят Преди 1 час

Анкара и Дамаск прекъснаха дипломатическите си отношения по време на управлението на Башар Асад

<p>3 милиона&nbsp;българи са под заплаха заради нови правила за наем на земя</p>

Нови правила за наем на земя поставят 3 милиона българи под заплаха

България Преди 1 час

Готвени законодателни промени станаха повод за несъгласие и обвинения между заинтересованите страни

Бедността никога не е сама: Социален работник разкрива истинските причини за отнемане на деца

Бедността никога не е сама: Социален работник разкрива истинските причини за отнемане на деца

Подкаст "Тройка по никое време" Преди 1 час

В подкаста "Тройка по никое време" говори Десислава Петкова, старши социален работник и ръководител на екип във фондация „За нашите деца“

<p>Скандал във ФБР: Директорът прати SWAT да пази приятелката му</p>

Скандал във ФБР: Директорът назначи елитен SWAT екип да охранява приятелката му

Свят Преди 1 час

"Това е явна злоупотреба с позиция и неправомерно използване на държавни ресурси“

<p>Мъж&nbsp;е &bdquo;тежко болен&ldquo; с вирус, невиждан досега при хора</p>

Мъж от Вашнгтон е „тежко болен“ с вирус, невиждан досега при хора

Любопитно Преди 1 час

Той е заразен с H5N5 – подтип на птичия грип, пренасян от диви птици като патици и гъски

Огромен пожар изпепели цял квартал в Япония

Огромен пожар изпепели цял квартал в Япония

Свят Преди 1 час

Евакуираха над 170 жители

Завръщане в Газа: Какво преживя едно палестинско семейство

Завръщане в Газа: Какво преживя едно палестинско семейство

Свят Преди 1 час

Историята на Ясер и Ваджиха е история за скръб и безкрайни лишения

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg
1

Младежи от 4 държави в горската класна стая в Смилян

sinoptik.bg
1

В Уткягвик слънцето се скрива за 65 дни

sinoptik.bg

Сияна от Big Brother: Жените, които са жертви на насилие, не са виновни!

Edna.bg

Фотограф разкрива тайната за успешния брак на крал Чарлз и Камила, която е липсвала във връзката с Даяна

Edna.bg

Ботев Пд показа изкуственото слънце на "Колежа"

Gong.bg

Гледайте Фулъм - Съндърланд ексклузивно в Gong.bg тази събота

Gong.bg

Осъдиха условно педофил, бил интимен със 7-годишно дете в продължение на 4 години

Nova.bg

Оранжев и жълт код за обилни валежи в 23 области у нас, силен вятър навява сахарски прах

Nova.bg