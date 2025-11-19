Фенове въздишат: Путин показва мускули в календара за 2026 г.

В ладимир Путин ще покаже набъбналите си бицепси в нов календар за 2026 г., който вече накара феновете да въздишат. Руският президент (на 72 г.) се появява в серия от снимки по риза, демонстрирайки мускулестото си тяло в рекламните материали за календара.

Изображенията показват Путин в различни пози, подчертаващи стегнатите му ръце и гърди, докато той гледа интензивно към камерата.

Календарът е описан като колекция от впечатляващи портрети, улавящи властното присъствие на Путин.

Феновете реагираха с ентусиазъм на календара, като много от тях похвалиха фитнес режима на лидера. Проектът има за цел да отбележи трайната жизненост и сила на Путин в навечерието на новата година.

Детайлите около издаването на календара включват планове за широко разпространение в Русия и международно.

Всеки месец съдържа уникално изображение, подчертаващо различни аспекти от публичния образ на Путин.

Концепцията на календара се опира на теми за сила и устойчивост, в съответствие с политическата личност на Путин. Поддръжниците отбелязват художественото качество на снимките, отдавайки заслуга на професионалните фотографи, които са участвали.

Изданието за 2026 г. продължава традицията на годишни календари, в които участват видни руски фигури.

Участието на Путин подчертава влиянието му в медийните и културни проекти в страната.

Пълният календар ще бъде достъпен за закупуване от следващия месец, според съобщенията.