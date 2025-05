Разкриха истинската причина, поради която принц Хари е отхвърлен от кралското семейство

П ринц Хари е отхвърлян от кралското семейство, тъй като никой от членовете му вече не му вярва — нито на съпругата му Меган Маркъл, сочат източници, запознати със ситуацията.

„Наистина вярвам, че никой не му се доверява, и това е най-същественият проблем. Кралското семейство изпитва сериозна липса на доверие към него, и това е в основата на всичко“, споделя близък до обкръжението на кралското семейство. „Нямат доверие нито на него, нито на Меган, и затова не могат да поддържат отношения с тях… Може би има място за прошка, но не и за забрава.“

Prince Harry is being blackballed by royal family because none of them trust him — or Meghan Markle: sources https://t.co/HiXPyCnCOS pic.twitter.com/dG66pzAK05