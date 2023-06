Най-лошата учителка: Жена е уволнена след 20 години избягване на задълженията си

Ч инцио Паолина Де Лио е бил наета да преподава литература и философия и е прекарала 24 години на тази длъжност, но всъщност е работила само четири от тях, а през останалото време е избягвал уроци

Учителка най-накрая е уволнена, след като в продължение на 20 години избягвала работа, преди да бъде "забелязана на плажа".

Чинцио Паолина Де Лио е била наета да преподава литература и философия.

Но през 24-те си години на работа тя се появява само за четири от тях.

Cinzia Paolina De Lio used sick leave, holiday time and permits to attend conferences to avoid lessons and has been described by the supreme court as “permanently and absolutely unsuitable” for the job https://t.co/uAkxfJhvTl