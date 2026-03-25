"Властелинът на пръстените": Нова история от Стивън Колбърт и неговия син

Warner Bros. обяви, че Стивън Колбърт и неговият син разработват нов филм от поредицата "Lord of the Rings". Новината бе споделена във вторник вечер чрез различните социални медии на студиото, предава Variety .

Във видеото режисьорът на "Lord of the Rings" Питър Джаксън направи кратък ъпдейт за следващия филм във фентъзи франчайза "The Hunt for Gollum" с участието на Анди Серки, чиято премиера е планирана за 2027 г. Джаксън каза за проекта: "Анди върши страхотна работа. Изглежда невероятно. Сценарият се оформя много добре и мисля, че ще стане наистина добър филм."

След това Джаксън загатна за своя "много специален партньор", който ще помогне за разработката на следващия филм след "The Hunt for Gollum", озаглавен "The Lord of the Rings: Shadows of the Past". Този партньор е самият Колбърт, който бе включен чрез видеовръзка. Колбърт, известен фен на Толкин, обясни, че сюжетът на неговия филм ще се базира на глави от "The Fellowship of the Ring", които не са били включени в адаптацията на Джаксън от 2001 г.

"Знаеш какво означават книгите за мен и какво означават твоите филми за мен", каза Колбърт на Джаксън. "Но това, което открих, че чета отново и отново, са шестте ранни глави в "The Fellowship of the Ring", които не бяха развити във първия филм. Това е от главата "Three Is Company​" до "Fog on the Barrow-Downs". И си помислих: "О, чакай, може би това може да бъде самостоятелна история, която да пасне на голямата сюжетна линия. Можем ли да направим нещо, което напълно да отговаря на книгите?"

Водещият на вечерното шоу разказа, че след като измислил идеята, я обсъдил със сина си, сценариста Питър Макги, и разработили "рамка" за филма. След това Колбърт се свързал с Джаксън и в продължение на последните две години заедно със сценаристката Филипа Бойенс разработвали сценария.

За какво ще бъде филмът?

Официалното резюме на продукцията гласи: "Четиринадесет години след смъртта на Фродо, Сам, Мери и Пипин тръгват да проследят първите стъпки от тяхното приключение. Междувременно дъщерята на Сам, Еланор, е решена да разбере защо Войната на пръстена почти е загубена още преди да е започнала."

Първи стъпки на Колбърт във филмовите блокбъстъри

Проектът е първият опит на Колбърт да разработва голям филмов блокбъстър. Той обаче вече е работил с Джаксън, има малка роля в "The Hobbit: The Desolation of Smaug" (2013) и режисира Джаксън и звезди от "Lord of the Rings", Иън Маккелън, Вигго Мортенсен и Елайджа Ууд, в късометражния филм "Darrylgorn" (2019), който се развива в средната земя на Толкин.

Сценаристката Филипа Бойенс от Нова Зеландия има дълга история на сътрудничество с Джаксън. Тя е участвала в сценария на трилогията "Lord of the Rings" и филмите "Hobbit", както и на епичния филм "King Kong" (2005).

Синът на Колбърт, Питър Макги, има опит в телевизията и киното, с участия в "Star Wars: The Rise of Skywalker", "Outer Banks", "The Righteous Gemstones" и "Blue Bloods".

NEW 'LORD OF THE RINGS' MOVIE



Stephen Colbert is co-writing "The Lord of the Rings: Shadow of the Past" (working title), which will go into production after "The Hunt for Gollum."



The synopsis: "Fourteen years after the passing of Frodo - Sam, Merry, and Pippin set out to…

Малко за оригиналната поредица

Толкин пише "Lord of the Rings" през 50-те години след успеха на "Hobbit" (1937). Джаксън адаптира фентъзи сагата в три филма, излезли през 2001, 2002 и 2003 г., които спечелиха 17 Оскари, от които 11 за последния филм "The Return of the King". Джаксън също адаптира "Hobbit" в три части, излезли през 2012, 2013 и 2014 г.