Любопитно

Провокативният Симеон Кралев се завръща на Арената на “Игри на волята” тази вечер

Той ще участва в кастинг битка срещу любител на екстремни преживявания

4 октомври 2025, 15:04
Още един съквартирант напуска Big Brother тази вечер

Още един съквартирант напуска Big Brother тази вечер
Коалиции, скрити моменти и негативни коментари - откровенията на д-р Петров от „Игри на волята“ (ВИДЕО)

Коалиции, скрити моменти и негативни коментари - откровенията на д-р Петров от „Игри на волята“ (ВИДЕО)
Неврохирургът д-р Петров напусна “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка

Неврохирургът д-р Петров напусна “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка
Какво е да си личната охрана на Мартин Николов - Елвиса? Говори Димитър от “Игри на волята” (ВИДЕО)

Какво е да си личната охрана на Мартин Николов - Елвиса? Говори Димитър от “Игри на волята” (ВИДЕО)
Неочаквано предателство сложи край на участието на Димитър в “Игри на волята”

Неочаквано предателство сложи край на участието на Димитър в “Игри на волята”
Любовна драма и напрегнати номинации в Къщата на Big Brother тази вечер

Любовна драма и напрегнати номинации в Къщата на Big Brother тази вечер
Животът на Ан Хатауей – вдъхновението зад великия Шекспир

Животът на Ан Хатауей – вдъхновението зад великия Шекспир
Съдбоносна капитанска битка определя бъдещето на племената в “Игри на волята”

Съдбоносна капитанска битка определя бъдещето на племената в “Игри на волята”

Е дин от най-обсъжданите участници от шестия сезон на “Игри на волята” се завръща на Арената тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Бизнесменът Симеон Кралев ще излезе на бойното поле в Дивия север в кастинг битка, която може да му гарантира място в звездния сезон на предаването.

На пътя му ще застане любителят на силни усещания Николай Бенковски, чиято голяма мечта е да участва в екстремното риалити. След година на интензивна подготовка, той ще влезе в оспорвано съревнование за участие в осмия сезон на “Игри на волята”.

Междувременно обитателите на Блатото ще приветстват две нови попълнения в лицето на темпераментната Карина и решителната Сапунджиева. Те бяха изпратени на суровата локация от завърналите се при Лечителите и Завоевателите д-р Коеджикова и Александра вчера. Как ще бъдат посрещнати дамите от останалите изгнаници?

Ще успее ли Кралев да надделее и какво очаква Карина и Сапунджиева на Блатото, гледайте в следващия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

игри на волята
Последвайте ни
Вряла вода от цистерна нанесе изгаряния на майка и дете в Златоградско

Вряла вода от цистерна нанесе изгаряния на майка и дете в Златоградско

Пътнически влак бе ударен при руска атака срещу жп гара в Украйна, много ранени (ВИДЕО)

Пътнически влак бе ударен при руска атака срещу жп гара в Украйна, много ранени (ВИДЕО)

Д-р Гергана Николова: Най-добре е да се ваксинираме, а не после да се чудим как да се лекуваме

Д-р Гергана Николова: Най-добре е да се ваксинираме, а не после да се чудим как да се лекуваме

Световни реакции на призивите на Тръмп за край на бомбардировките в Газа

Световни реакции на призивите на Тръмп за край на бомбардировките в Газа

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg

"Трабант": автомобилният символ на бившата ГДР

carmarket.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 2 дни
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 1 ден
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 1 ден
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 1 ден

Виц на деня

Шефът към служителя: – Защо закъсня? – Шефе, алармата ми не звънна... явно съм я настройвал на режим "работа от вкъщи".
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Протест на близките на 6-годишното дете, издъхнало на зъболекарски стол в Пловдив

Протест на близките на 6-годишното дете, издъхнало на зъболекарски стол в Пловдив

България Преди 44 минути

"Животът на Ангел няма да бъде забравен"

Израел е нанесъл удари в Газа въпреки призива на Тръмп

Израел е нанесъл удари в Газа въпреки призива на Тръмп

Свят Преди 55 минути

20 къщи са били разрушени по време на нощните бомбардировки, твърди Махмуд Басал

Израел е готов за мирни преговори в Египет по плана на Тръмп

Израел е готов за мирни преговори в Египет по плана на Тръмп

Свят Преди 1 час

Представителите са готови да заминат до ден

Гуцанов: Санкциите в резултат на засилените проверки срещу сивия сектор са за около 10 млн. лв.

Гуцанов: Санкциите в резултат на засилените проверки срещу сивия сектор са за около 10 млн. лв.

България Преди 1 час

Той подчерта, че приходите от платени данъци в бюджета през тази година са нараснали, но не се ангажира с точна сума на увеличението

Стрелба в Ница, двама убити и петима ранени

Стрелба в Ница, двама убити и петима ранени

Свят Преди 2 часа

По случая тече разследване по подозрение в предумишлено убийство

След заплахата от дронове: Летището в Мюнхен възобнови работа

След заплахата от дронове: Летището в Мюнхен възобнови работа

Свят Преди 2 часа

Въпреки това пътниците бяха предупредени да очакват закъснения през целия ден

"Продължаваме промяната" пращат сигнал в прокуратурата срещу Борислав Сарафов

"Продължаваме промяната" пращат сигнал в прокуратурата срещу Борислав Сарафов

България Преди 3 часа

ВКС определи, че след 21 юли той вече не може да заема поста изпълняващ функциите главен прокурор

Председателят на ВКС: Върховенството на закона е ценност от основно значение

Председателят на ВКС: Върховенството на закона е ценност от основно значение

България Преди 3 часа

От Върховния касационен съд излязоха с позиция

Частните затвори: Доходоносни сделки зад решетките

Частните затвори: Доходоносни сделки зад решетките

Свят Преди 3 часа

Издръжката на система за изпълнение на наказанията е скъпо начинание и обикновено води само до увеличаване на престъпността

Чехия гласува: Втори и последен ден от парламентарните избори

Чехия гласува: Втори и последен ден от парламентарните избори

Свят Преди 4 часа

Ще се завърне ли Андрей Бабиш на власт?

Прокуратурата в Бургас разследва смъртните случаи в "Елените"

Прокуратурата в Бургас разследва смъртните случаи в "Елените"

България Преди 5 часа

В рамките на разследването трябва да бъдат установени причините, довели до трагичната им смърт

Кметът на Царево: Най-важната задача пред нас беше да няма жертви

Кметът на Царево: Най-важната задача пред нас беше да няма жертви

България Преди 5 часа

Двама души са били спасени снощи

Българин загина в катастрофа на остров Крит

Българин загина в катастрофа на остров Крит

Свят Преди 5 часа

Въпреки усилията на лекарите в болницата, 26-годишният мъж е починал от нараняванията си два часа по-късно

Почина актьорът Ремо Джироне, изиграл мафиота Тано Кариди в "Октопод"

Почина актьорът Ремо Джироне, изиграл мафиота Тано Кариди в "Октопод"

Свят Преди 6 часа

Той си е отишъл от този свят в дома си в Монте Карло след дълго боледуване

Ще ни направили AI богати или и това е мит

Ще ни направили AI богати или и това е мит

Технологии Преди 6 часа

Очакванията за повсеместно благо може и да са преувеличени

Съдът в САЩ блокира указ на Тръмп за отнемане на гражданство по рождение

Съдът в САЩ блокира указ на Тръмп за отнемане на гражданство по рождение

Свят Преди 6 часа

Той предвиждаше да бъде отнето автоматично полученото гражданство на бебета, родени в САЩ, чиито родители са незаконно или временно пребиваващи в страната

Всичко от днес

От мрежата

Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

dogsandcats.bg

Как да успокоим кучето си преди посещение при ветеринарния лекар

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Меден еликсир за мощен имунитет, младост и дълголетие

Edna.bg

Преди да си загубиш ума, прочети това

Edna.bg

Хъл Сити - Шефилд Юн 1:0 /репортаж/

Gong.bg

Тотнъм надви Лийдс като гост, Илия Груев отново не игра

Gong.bg

Бленджини за националите: Подбирах момчетата не само по физически качества, но и по човешки

Nova.bg

Отиде си звездата от "Октопод" Ремо Джироне (СНИМКИ)

Nova.bg