Ford Nucleon: Провалът на автомобила с ядрен двигател

В края на 50-те години на миналия век, в разгара на разработването на обещаващата ядрена технология, Форд Мотор Къмпани представя своя последен гениален ход: Ford Nucleon.

Автомобилът със сигурност е насочен към бъдещето. А по онова време кой е знаел какво е бъдещето? Идеята за Nucleon е за автомобил с ядрено задвижване, символ на една епоха на иновации и амбиции, разширяваща границите на това, което се е смятало за възможно в автомобилостроенето.

"Atomic batteries to power, turbines to speed..."



The 1958 Ford Nucleon: a proposed zero emission nuclear-powered concept car! pic.twitter.com/FaCzem3nys — Pulp Librarian (@PulpLibrarian) October 25, 2017

В крайна сметка Форд решава да не го пуска в производство. Но въпреки крайната си съдба на концепция и нищо повече, Nucleon остава напомняне за смелите стремежи и творческото мислене на своето време. Отдавна забравен, това е всичко, което знаем за един от най-вълнуващите проекти в автомобилната история.

Идеята

През 50-те години на миналия век много хора смятали, че бъдещето е не просто светло, но и с ядрена енергия. Подобно на днешната мания по изкуствения интелект, компаниите бързо засилвали интереса си.

Форд Мотор Къмпани е една от тези фирми, която признава предимствата (и спокойно пренебрегва недостатъците) на ядрената енергия, и нейните далновидни инженери и конструктори разработват Nucleon.

1958 #Ford #Nucleon: ever come across a #nuclear powered #steam driven #car before? The problem seems to lie in miniaturising a nuclear reactor sufficiently to rear-mount it. Maybe #KimJongUn's working on that 🧐😱😁☢️ pic.twitter.com/8ZqminTnjk — Quirky Rides (@QuirkyRides) May 10, 2019

Концептуален автомобил, който ще направи революция в транспорта, като използва огромната сила и привидно неограничения потенциал на ядрената енергия. Подобна концепция, на върха на инженерното и научното мислене, наистина е изглеждала като възможно бъдеще, а компанията компанията стигнала първа до него.

Концепцията е представена за първи път пред обществеността през 1958 г., когато ядрената енергия се изследва за широк спектър от приложения - от захранване на градове до задвижване на космически кораби. Изборът на ядрената енергия обаче не е просто маркетингов трик.

На първо място, ядрената енергия предлага потенциал за почти неограничена енергия, без да са необходими традиционните изкопаеми горива като бензин или дизел. През 50-те години на миналия век учените за пръв път започнали да се отнасят сериозно към нарастващите нива на CO 2 , като учени като Чарлз Дейвид Килинг започнали да наблюдават и да се тревожат за нивата в атмосферата.

Това е време, когато започнали да се появяват опасения относно енергийната сигурност и въздействието върху околната среда, а ядрената енергия решавала и двата проблема. Наред с това ядрената енергия се разглеждала като символ на технологичния прогрес и модерността, което съответствало на оптимистичния дух на следвоенната епоха.

The Ford Nucleon was a concept car developed by Ford in 1957 designed as a future nuclear-powered car. It was to be powered by a small nuclear reactor in the rear of the vehicle, based on the assumption that this would one day be possible by reducing sizes https://t.co/i7NXweVUoc pic.twitter.com/HE6S4vp3CM — Massimo (@Rainmaker1973) February 6, 2021

За съжаление Ford Nucleon така и не преминава през чертожната дъска, но това не означавало, че конструкторите му не са мислили как ще работи. Сърцевината на автомобила е трябвало да бъде компактен ядрен реактор, разположен в задната част на автомобила.

Този реактор е щял да използва деленето на урана за производство на топлина, която след това трябвало да се превърне в пара. Тази пара била предвидена да задвижва турбинен двигател, осигурявайки механичната енергия, необходима за задвижване на автомобила. Това по нищо не се различава от съвременните ядрени реактори, които използват задвижвани от пара турбини за производство на електроенергия.

Автомобилите от 50-те години обикновено са с малки резервоари за гориво и жадни двигатели, докато Nucleon е можел да измине много по-голямо разстояние с едно зареждане на ядрено гориво. Предполага се, че пробегът с едно зареждане може да достигне 5000 мили (8000 км).

Освен това ядрената енергия се е разглеждала като по-чиста и по-ефективна алтернатива на изкопаемите горива, без вредни емисии по време на работа. Това се харесвало на потребителите, които били все по-загрижени за замърсяването на въздуха и влошаването на околната среда.

Какво се е случило?

Но, както беше споменато (и може би за добро), Ford Nucleon така и не преминава чертожната дъска. Въпреки че концепцията за ядрени превозни средства е многообещаваща на теория, тя също така представлява значителни технически и практически предизвикателства. Като например факта, че това е невъзможно.

На първо място, съществували очевидни опасения за безопасността, особено в случай на аварии или неизправности. Ядрената енергия може и да е била любима на 50-те години, но хората са били наясно какво може да се случи, ако нещо се обърка.

В най-добрия случай авария или неизправност може да доведе до сериозен риск за водача и всички в близост да бъдат изложени на радиационно отравяне. В най-лошия случай катастрофата може да доведе до миниатюрна ядрена експлозия, което повечето хора искат да избегнат.

Does #NuclearDutton imagine the world like some 1950s retro-kook, with nuclear powered cars, like the 1958 concept the Ford Nucleon, which never made it past the model stage? Or nuclear powered trains? pic.twitter.com/MlYlIKK3FW — Metta Bhavana "virtuous mastermind" #4xjabbed (@MettaBhavana1) April 23, 2024

Освен тези опасения за безопасността е имало и логистични проблеми. Очевидно е, че не е имало инфраструктура, която да поддържа зареждането с гориво на превозните средства с ядрен двигател, нито съоръжения за обезвреждане на произведените ядрени отпадъци.

Изграждането и поддръжката на съоръжения за зареждане с гориво или обслужване на автомобили с ядрени двигатели би изисквало сериозни инвестиции и регулаторни одобрения, които по онова време не са били осъществими. Вижте само колко време е отнело на различните правителства да изградят мрежите за зареждане, необходими за съвременните електрически превозни средства, което в сравнение с тях е съвсем малка задача.

Разбира се, най-големият фактор за неуспеха на Nucleon е фактът, че той е бил напълно неосъществима мечта. През 50-те години на миналия век технологията, необходима за безопасно и ефективно захранване на автомобил с ядрен реактор, не е била достатъчно напреднала. Конструктивните и инженерните предизвикателства, включително миниатюризацията на реактора и разработването на надеждни защитни механизми, били значителни пречки за реализирането на концепцията.

Реално погледнато, Ford Nucleon не е нищо повече от рекламен трик. Автомобилът представляват макет, идея, както повечето концептуални автомобили, показвани на автомобилни изложения днес.

От Форд Мотор Къмпани не са имали причина да инвестират в изследователска и развойна дейност, необходима за създаването на такъв проект. Дори и да го бяха направили, миниатюрният реактор на Nucleon е бил повече научна фантастика, отколкото факт.

Истината е, че в много отношения автомобилните технологии са в застой в продължение на десетилетия. Едва през последните години индустрията най-накрая получила така необходимото раздвижване с появата на електрическите превозни средства. Nucleon никога не е имал шанс.

Наследството му остава като напомняне за смелостта, която се изисква, за да се разширят технологичните граници. Въпреки че Nucleon така и не се превърнал в реалност, неговият дух на изследване и творчество продължава да вдъхновява напредъка в автомобилостроенето.

Но това не означава, че такъв автомобил не би могъл да се случи. Много от характеристиките на съвременните автомобили, а и на съвременните технологии като цяло, са започнали като "какво ли не". Ако светът беше застанал зад Ford Nucleon, днес той щеше да изглежда съвсем различно.

