Проучване показа развитието на COVID-19 при дивите животни

Н ово проучване разкрива изненадващо измерение на пандемията COVID-19, като вирусът, отговорен за глобалната криза, SARS-CoV-2, вече е открит „в голям брой диви животни“.

Изследователите изследват 23 вида опосуми и установяват, че шест от тях са носители на вируса.

Генетичният анализ потвърждава не само наличието на SARS-CoV-2, но и на уникални вирусни мутации, които са близки до човешките варианти, циркулиращи през периода на изследването. Най-високата степен на излагане на SARS-CoV-2 е установена при животни, намиращи се в близост до туристически пътеки и обществени места с интензивен трафик, което предполага, че вирусът се е предал от хората на дивите животни.

Проучването, публикувано в рецензираното списание Nature Communications, подчертава значението на наблюдението на дивата природа за нови мутации в SARS-CoV-2, които биха могли да създадат по-големи рискове поради повишената си трансмисивност и потенциално да създадат предизвикателства при разработването на ваксини.

