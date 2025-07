Проучване: 4-дневната работна седмица е по-добра за вашето здраве

Ч етиридневната работна седмица без намаление на заплащането подобрява както здравето на работниците, така и цялостното им представяне и удовлетвореност от работата, според ново проучване, пише Newsweek.

Работните норми бяха преоформени от пандемията от COVID-19 преди пет години, което направи дистанционната работа необходимост за някои на фона на карантината. Но това също така разкри широко разпространеното прегаряне и липса на ангажираност сред работниците на повечето пазари.

В отговор някои компании започнаха да предлагат намалено работно време с пълно заплащане. Инициативи като „4 Day Week Global“ са насочени към преструктуриране на работата след пандемията, за да отговорят на нуждите на служителите, без да се компрометират интересите на компаниите.

Проучването, ръководено от изследователите от Бостънския колеж Уен Фан и Джулиет Шор, е проследило 2896 служители в 141 организации по целия свят в продължение на шест месеца, за да разбере ефектите от новата схема върху тяхното физическо и психическо здраве.

