Диамантена огърлица, свързана със скандала с Мария Антоанета, е продадена за $4,8 млн.

Д иамантена огърлица, която е била носена на две британски коронации и за която се смята, че съдържа камъни от прочутата огърлица в основата на скандала с Мария Антоанета, беше продадена за над 4,2 млн. швейцарски франка (4,8 млн. долара) на търг в Женева, Швейцария, в сряда.

Тежащо приблизително 300 карата, изделието от XVIII в. вероятно е създадено десетилетие преди Френската революция. По данни на Sotheby's, която организира продажбата, за първи път от 50 години насам то се вижда публично на изложба, която обикаляше преди търга.

Въпреки че точният произход на огърлицата не е регистриран, аукционната къща смята, че античното произведение е могло да бъде изработено само за кралски особи или високопоставени аристократи.

В началото на XX век то е принадлежало на маркизите на Ангълси, водеща аристократична фамилия в Обединеното кралство, която е в тесни връзки с британското кралско семейство, казват от Sotheby's.

A diamond-studded necklace thought to be linked to a scandal that hastened the downfall of the doomed 18th century queen of France, Marie Antoinette, sold at auction in Geneva for $4.81 million https://t.co/XZGyUgVsD9 pic.twitter.com/zgGQhd9T2b

Марджъри Пажет, маркиза на Ангълси, носи огърлицата на коронацията на крал Джордж VI през 1937 г. След това нейната снаха носи същото бижу на коронацията на кралица Елизабет II през 1953 г., се посочва в прессъобщение, публикувано преди продажбата.

След като семейството се разделя с диаманта през 60-те години на миналия век, той е изложен в Американския природонаучен музей, след което е придобит от частен колекционер.

„Този рядък и важен диамантен скъпоценен камък е оцелял от пищния дворцов живот на грузинската епоха, определян от ненадминатия разкош и великолепие; той вероятно е един от най-величествените и непокътнати грузински скъпоценни камъни в частни ръце“, казва в съобщението Андрес Уайт Кореал, председател на бижутерийния отдел на Сотбис за Европа и Близкия изток и ръководител на отдела за благороднически скъпоценни камъни.

„Сравнена с други запазени императорски и кралски бижута от същия период, тази огърлица се отличава; тя е богатство в диаманти, а също и майсторски клас по изискан дизайн, изработка и техническа иновация за периода“, добави той.

Изделието се състои от три реда ромбове, които преминават от двете страни в ромбовидна висулка.

'A mysterious diamond-laden necklace with possible links to a scandal that contributed to the downfall of Marie Antoinette has sold for $4.8m (£3.8m) at an auction in Geneva.' https://t.co/cNcoSf8xro