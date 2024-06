Историята на Мария-Антоанета: Последната кралица на Франция

П рез 1770 г. 14-годишната благородничка Мария-Антоанета напуска своя дом в Австрия, за да се срещне със своя 15-годишен годеник, наследникът на трона на Франция, пише Еdna.bg.

Тя е била 15-тото дете на майка си, императрица Мария-Тереза, която толкова здраво е управлявала империята си, че е продължавала да чете държавните документи, докато е раждала.

Тя късно забелязала, че дъщеря ѝ трудно чете и пише и се е заела усърдно с образованието ѝ, както и с цялостното ѝ преобразяване – козметично зъболечение, нова прическа и нов гардероб във френски стил.

Младата дама се отправя на срещата с бъдещия крал в специална позлатена карета, украсена със златни рози, символ на Хабсбургите и лилии - символ на Бурбоните.

Зад огромните прозорци на каретата тя седи като бижу в скъпоценна кутийка.

#QuoteOfTheDay | "Unfortunately, I cannot kidnap the queen of France -- Is your hair quite tall enough today?" "Marie Antoinette" (2006) dir. @thisiscoppola pic.twitter.com/kR1RU7cKd9

Във Франция младата кралица попада в бляскав свят, в който кралят е наместник на Господа, а в кралския двор лицемерието, интригите и предателствата са единствения начин за оцеляване.

Още преди да пристигне, Мария-Антоанета създава врагове – противниците на съюза между Австрия и Франция и фаворизираната от Луи ХV Мадам Помпадур (която е била и негова метреса).

Появата ѝ развихря ксенофобията във френския кралски двор - още повече, че едната баба на Мария-Антоанета е германка, а другата – полякиня.

Дългът й на кралица се усложнява от факта, че тя трябва да роди наследник на трона. Но цели седем години Мария Антоанета остава девствена, защото бракът не е консумиран.

Още от първата брачна нощ младоженците са наблюдавани от десетки очи. Във Версай няма тайни какво се случва в кралската спалня.

„Нищо,” пише в дневника си бъдещият крал. След смъртта на баща му през 1774 г. импотентността на Луи ХVІ се превръща в заплаха за двойката.

Причините за заболяването на Луи ХVІ според някои се дължи на фимозата, от която е страдал, а според други – в тежкото му детство, през което е преживял смъртта на брат си и майка си, както и това, че е бил възпитан от жесток човек, нанесъл травми на детската му психика.

„Смятам, че Луи ХVІ е бил човек с широки интереси, добре образован и интелигентен. Интересувал се е от механизми и машини. Проблемът е, че неговата собствена „машинка” не е работела”, казва актьорът Джейсън Шварцман за образа на краля, в когото се превъплъщава във филма "Мария-Антоанета" от 2006 г.

Въпреки че Мария-Антоанета и кралят са коренно различни, те се привързват един към друг.

Луи е мързелив, необщителен, яде неконтролируемо и става ужасно дебел. Тя се храни като птичка, обича да танцува, да общува и си ляга късно, разказва Edna.bg.

Като компенсация за нещастието в личния си живот кралицата развива изключителен вкус към изкуствата и модата, към всичко онова, което днес се нарича с изхабената от злоупотреба дума "лайфстайл".

Стилът на Мария-Антоанета

Младата кралица революционизирала гардероба на френския кралски двор. Тя отказва да бъде обличана и фризирана като предшественичките си.

Мария-Антоанета оставя такова силно впечатление в света, че вдъхновява множество екранизации на историята си.

"Let them eat cake!" This is a motion picture detailing the life of Marie Antoinette after her betrothal to Louis XVI. From shoes to scandals, this movie outlines Marie Antoinette's nature, and her dedication to a life of fabulousness and outrageousness. We hear her utter those… pic.twitter.com/VnnF6WDE9L