От лукса до гилотината: Животът на Мария Антоанета

И мператор Йосиф II описва сестра си като „честна и любезна“. Австрийската принцеса и съпруга на крал Луи XVI остава една от най-емблематичните героини в богатата история на Версай. Тя пристига във френския град, когато е само на 15 години. Мария Антоанета се затруднява с адаптацията към френските обичаи. Докато е кралица тя отчуждава обществото от себе си. Това довежда до гилотинирането ѝ на 16 октомври 1793 г.

Beheaded on a guillotine 226 years ago this week, Marie Antoinette was widely hated by her own people. A new exhibition suggests Antoinette has since been rehabilitated, both as a cultural icon and a tourist attraction. #history #france #marieantoinettehttps://t.co/Mkq2pyLBRP pic.twitter.com/bOjqTa51dW — Alpha History (@alphahistory) October 15, 2019

Животът на кралицата започва на 2 ноември 1755 г. във Виена. Бракът ѝ с френския престолонаследник трябва да послужи като помирение между Франция и Австрия. Въпреки това брачният съюз е посрещнат доста хладно от френската общественост, която не е забравила дългогодишната вражда на страната към Австрия.

Today is the 226 anniversary of the death of Marie Antoinette. Hoy es el 226 aniversario de la muerte de Marie Antoinette #deathbook #deathbookapp #MarieAntoinette https://t.co/g1PmeaoIrI pic.twitter.com/grAqOGB1QM — Deathbook (@Deathbookapp) October 16, 2019

Все пак новата кралска двойка символизира обещанието за промени, които са дълго чакани от френските поданици. В последните години от живота си старият крал Луи XV става доста непопулярен и всички си отдъхват, когато той умира на 10 май 1774 г. Тогава Мария Антоанета става кралица на Франция – преди още да е навършила 20 години.

Кралицата в двора

Луи XVI е лудо влюбен в съпругата си и затова ѝ разрешава да поеме роля в кралския двор, която никоя от предишните две кралици не е имала. Мария Антоанета има голямо влияние при избора на забавления в двореца. Тя насърчава артистите и обича придворните балове. Но голямата ѝ страст към игрите често води до загуба на големи суми пари. Това започва да притеснява краля и той забранява някои от по-рисковите игри, които поглъщат цели богатства.

Освен да се радва на други артисти, Мария Антоанета също се отдава на музиката – тя пее и свири на арфа. Кралицата подкрепя композиторите, които харесва и е покровителка на много художници.

Мария Антоанета посвещава много време на модата. Нещо, за което е критикувана често от своята майка. Кралицата често се намесва в избора на рокли и прически, което е работа на една от придворните дами. Затова и получава прякора „министър на модата“.

В личния живот

След като пристига във Версай, на Мария Антоанета ѝ се налага да се съобразява с официалните ритуали на кралското си положение: церемония по събуждане, сложни приготовления и още много други. Тя трудно се адаптира към френския етикет и се опитва да намира повече време за личните си дела. Кралицата избира сама своя кръг от приятели (макар и не винаги разумно) и предпочита да остава в личните си покои.

Тя ражда първото си дете през 1778 г. Малкото момиченце скоро е последвано от братче – през 1781 г. Няколко години по-късно се ражда и още едно дете – Луи-Чарлз. Кралицата е много привързана към децата си и смъртта на две от тях е болезнено изпитание както за нея, така и за краля.

Спорната кралицата

Под влияние на майка си Мария Антоанета прави няколко тромави опита да се включи в политиката, които са посрещнати с презрение от френския двор. Лелята на Луи XVI, не толерира причудливите решения от страна на кралицата. Затова тя я нарича с позорния прякор „Австрийката“, който остава с Мария Антоанета до преждевременната ѝ смърт.

Въпреки че първоначално обществото е настроено благоприятно към кралицата, постепенно Мария Антоанета се превръща в мишена на памфлети, клевети и карикатури, които се засилват след аферата с диамантената огърлица през 1785 г. - измама, на която тя става невинна жертва.

Разходите на кралицата са внимателно разглеждани, често са преувеличавани и тя е обвинявана, че изпразва кралската хазна. Всички опити за спечелване на общественото мнение се провалят и когато избухва Френската революция, кралицата е една от най-мразените фигури.

Today! 1793! The trial of Marie Antoinette begins! Conducted by the Revolutionary Tribunal, many believe the verdict had been decided before the trial even began. (I know how this is going to end but it doesn’t make it any easier) #MarieAntoinette pic.twitter.com/hXpS4ZVKMG — Mr. D's History (@DestefanoMr) October 15, 2019

Смъртта на Мария Антоанета е предопределена от двусмисленото ѝ отношение към избухването на революцията. Тя не е сигурна дали да избяга, или да потърси примирие. Това ускорява трагичния завършек на нейния живот. Първо е екзекутиран кралят, а кралицата e затворена в Консиержри.

⚜️ « Mon Dieu ayez pitié de moi ! Mes yeux n'ont plus de larmes pour pleurer pour vous mes pauvres enfants. Adieu, Adieu ! »#MarieAntoinette, Reine de France et de Navarre le 16 octobre 1793. pic.twitter.com/CBcZFiTDzP — Action Française (@actionfrancaise) October 16, 2019

Тя демонстрира голяма смелост по време на Революционния трибунал, както и на екзекуцията си на 16 октомври 1793 г. През 1815 г. нейните тленни останки, заедно с тези на Луи XVI, са пренесени в базиликата "Сен Дени" и поставени в крипта.

