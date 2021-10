Ф ренски учени дешифрираха редактирани любовни писма на Мария Антоанета, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Те са изпратени до нейния близък приятел и предполагаем любовник Аксел фон Ферзен. Съдържанието на някои от писмата е променено с по-тъмно мастило от оригиналното, като целта най-вероятно е била да се смекчи любовният език.

Parts of Marie Antoinette's letters to a rumored lover were blacked out. Scientists figured out how to uncover the words. https://t.co/36a3DR6ZBJ