Пробив в лечението на левкемията

Ф армацевтичният гигант "Novartis" е подписал лицензионно споразумение, с което се увеличава достъпът до жизненоважно лечение на левкемия, съобщи подкрепяна от ООН организация за обществено здраве, което е първото подобно споразумение за лекарство срещу рак, предаде БГНЕС.

Сделката ще даде възможност на избрани производители да разработват, произвеждат и доставят оригинални версии на nilotinib, което се приема два пъти дневно и се използва за лечение на хронична миелоидна левкемия (ХМЛ).

