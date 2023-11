Приятелите на Матю Пери основаха фондация за подпомагане на борещи се със зависимости

Б лизки приятели на покойната звезда Матю Пери обявиха създаването на фондация на негово име, посветена да помага на тези, които се борят със зависимостта.

Актьорът, който стана известен като Чандлър Бинг в „Приятели“, беше намерен мъртъв в къщата си в Лос Анджелис в събота.

Пери, който почина на 54-годишна възраст, говореше открито от години за борбите си със зависимостта към наркотиците и алкохола, като изчислява, че разходите му за рехабилитация възлизат на 9 милиона долара.

В обявяването на фондацията в изявление на организацията се казва: „Фондацията на Матю Пери е реализацията на трайния ангажимент на Матю да помага на другите, борещи се с болестта на пристрастяването. Ще почита наследството му и ще се ръководи от собствените му думи и опит и ще се ръководи от страстта му да промени живота на възможно най-много хора“, се казва в изявлението.

Организацията също така цитира Пери на техния уебсайт с надеждата, че той ще бъде запомнен с това, че помага на други хора, борещи се със зависимостта.

Цитатът гласи: „Когато умра, не искам „Приятели“ да бъде първото нещо, което се споменава – искам помощта за другите да бъде първото нещо, което се споменава. И ще живея до края на живота си, доказвайки това. Пристрастяването е твърде силно, за да може някой да го преодолее сам. Но заедно, ден след ден, можем да го победим."

Разследванията на смъртта на Пери все още продължават, но се смята, че той се е удавил. Официалната причина за смъртта все още не е обявена.

Пери беше открит за предишните си борби с алкохола и злоупотребата с вещества, но каза в последните си интервюта, че е чист и трезвен.

Той пише в мемоарите си, че е похарчил 9 милиона долара, опитвайки се да изтрезнее, бил е на 6000 срещи на АА, 15 пъти е бил на рехабилитация и 65 пъти на детоксикация.

"When I die, I don't want 'Friends' to be the first thing that's mentioned — I want helping others to be the first thing that's mentioned," reads a quote from the late actor that was published alongside the launch of The Matthew Perry Foundation.



