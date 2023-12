Приятел на Матю Пери: Той никога не е спирал наркотиците

М атю Пери никога не е спирал наркотиците, обяви приятел на покойния актьор, предпочел да остане анонимен, съобщи "Дейли мейл". Пери е лъгал и себе си, и близките си, се казва в публикация на медията.

През октомври 2022 г. Пери заяви, че е "чист" от 18 месеца. Актьорът, познат от сериала "Приятели", издаде мемоари, в които твърдеше, че е преборил зависимостите си с помощта на инструктор и приятелска подкрепа.

Matthew Perry was NEVER clean and lied about his sobriety, tragic star's friend claims, after autopsy revealed actor died of a ketamine overdose https://t.co/FUsnDUNT2K pic.twitter.com/O1Joiri2ZS

Той можеше да бъде манипулативен, но водеше ежедневна битка, казва още цитираният от "Дейли мейл" източник.

Matthew Perry died from “the acute effects of ketamine,” according to the toxicology report from the Los Angeles County Medical Examiner’s Office.



Contributing factors in “Friends” actor’s death included drowning, coronary artery disease and the effects of buprenorphine. The… pic.twitter.com/ldRjqvjUXE