"Днес много мисля за теб!": Зак Ефрон отдаде почит на Матю Пери на Алеята на славата

36-годишният Зак Ефрон беше удостоен със звезда на Алеята на славата, която той описа като „толкова сюрреалистична“.

Преди да представи звездата, Ефрон спомена бившия си колега Пери, който почина в дома си в Лос Анджелис през октомври на 54 години.

Двамата работиха върху тийнейджърската комедия от 2009 г. „Отново на 17 “, където 37-годишен мъж, изигран от Матю Пери, магически се трансформира в 17-годишния Ефрон.

„Наистина също искам да спомена някой, който не е тук днес, и това е Матю Пери , който беше толкова мил и щедър с мен, когато работихме върху "Отново на 17“, каза Ефрон.

„Да си сътруднича с него...беше толкова забавно и наистина ме тласна и мотивира по толкова много начини. Наистина ме тласна към следващата глава от моята кариера, за което много ти благодаря, Матю. Днес много мисля за теб.“

Актьорът Майлс Телър, който участва заедно с Ефрон в романтичната комедия от 2014 г., по-късно разкри, че Пери също се е възхищавал на Ефрон.

„Тогава Матю Пери каза, че е толкова впечатлен от Зак, че ако някога има биографичен филм за него, той би искал да го играе“, каза Телър на събитието в Лос Анджелис.

Ефрон, който стана известен с ролята си на Трой Болтън в трилогията "Гимназиален мюзикъл" на Дисни, също каза, че ще е "вечно благодарен" на режисьора Кени Ортега, който също беше сред публиката.

„Все още мисля за това всеки ден, все още пея песните под душа. Go Wildcats“, каза той.

Оттогава актьорът се радва на разнообразна актьорска кариера, от ролята му на серийния убиец Тед Бънди, до сътрудничеството му с Хю Джакман в хитовия музикален филм "The Greatest Showman".

Той е на път да участва в предстоящия филм "The Iron Claw" с Джеръми Алън Уайт от "The Bear", който разказва истинската история на братята Фон Ерих, създали история в света на борбата.