Превръщат родната къща на Хитлер в полицейски участък

Д адено е началото на превръщането на родната къща на Адолф Хитлер в Австрия в полицейски участък - проект, който има за цел да я направи непривлекателна като място за поклонение на хора, които възхваляват нацисткия диктатор, предаде Асошиейтед прес.

The redesign of Adolf Hitler's birth house will go ahead as planned, starting on October 2, Austria's interior ministry says.



The house in the Austrian town of Braunau is to be turned into a police station with a human rights training centre