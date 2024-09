Кайли Миноуг започва най-голямото си световно турне

П опзвездата Кайли Миноуг обяви най-голямото си световно турне за повече от десетилетие и продължение на албума си Tension.

13-те песни от Tension II ще бъдат издадени на 18 октомври, а световното турне ще започне в родната ѝ Австралия през февруари, след което ще премине през Азия и Обединеното кралство.

◾️🔲◾️TENSION TOUR ◾️🔲◾️You have no idea how hard it has been to keep all the planning and preparation from you 🥹 But it’s time and I. CAN’T. WAIT! For more info head to https://t.co/QlfkD592gV … See you sooonn!! pic.twitter.com/g0kibxCecj