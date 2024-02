Кайли Миноуг ще получи наградата за световна икона на "Брит"

М еждународната попзвезда Кайли Миноуг ще получи наградата за световна икона на тазгодишната церемония на "Брит".

Тя ще се проведе на 2 март и ще отличи дългогодишната кариера на Кайли.

Тя е номинирана и за международен изпълнител на годината заедно с Тейлър Суифт, Оливия Родриго и Лана Дел Рей.

