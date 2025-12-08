Любопитно

Коледа идва! Три съвета за украса на дома за празниците

За да направите подготовката за празниците по-лесна и по-приятна, предлагаме да обмислите три доказани стила за домашен декор: класически, вдъхновен от допамина и вдъхновен от символа на годината - Огнения кон

8 декември 2025, 14:29
Коледа идва! Три съвета за украса на дома за празниците
Източник: iStock/GettyImages

За да направите подготовката за празниците по-лесна и по-приятна, предлагаме да обмислите три доказани стила за домашен декор: класически, вдъхновен от допамина и вдъхновен от символа на годината. Този избор помага бързо да се определи цветовата палитра, декорът и настроението на предстоящия празник.

Класическата коледна декорация създава атмосфера на спокойствие и стабилност, вдъхновената от допамина декорация осигурява прилив на енергия с цвят и необичайни комбинации, а декорацията, която съответства на символа на 2026 г. – коня – ще добави специален характер и значение към вашите декорации. 

Дизайнерите отбелязват, че тези стилове лесно се адаптират към всеки апартамент, от минималистичен до еклектичен. Изберете празнично настроение – спокойно и носталгично, игриво и смело или вкоренено в традицията и символиката – и започнете да декорирате.

  • Как украсим дома за Коледа в класически стил

Изглежда, че класическият коледен декор за дома никога не излиза от мода, но има някои тенденции, които трябва да имате предвид, за да поддържате интериора си стилен и съвременен.

„Винтидж стилът е перфектният стил за класически интериор. Да, същата тази коледна елха със стъклени орнаменти, свещи, коледна звезда на върха, и хартиени гирлянди, точно каквато всички сме правили като деца. За да направите елхата си запомняща се, можете да си направите свои собствени топки, използвайки топка от пяна, плат и декорации“, казва дизайнерът Олеся Кавеева пред rambler.ru.

Боровите шишарки винаги са подходящи в коледната декорация, но изглеждат особено хармонично във винтидж стил. Те не привличат твърде много внимание към себе си, като същевременно създават обем. Според дизайнера, белите перлени мъниста изглеждат по-интересно от обичайните златни и червени.

„Интересна идея е да се окачат гевреци на коледната елха. Звучи странно, но изглежда разкошно. Просто ги завържете с панделки“, препоръчва експертът.

Класическа коледна украса
Източник: iStock/GettyImages

Ключът към класическата декорация за дома и елхата е поддържането на последователна цветова схема и добре проектирана композиция. Сортирайте декорациите и орнаментите по цвят, като използвате най-много два или три цвята. Обърнете специално внимание на предмети с история и винтидж модели – поставете ги на показ.

Когато украсявате елхата, опитайте се да не окачвате декорациите твърде близо една до друга; трябва да има по-малко от тях, но всичко трябва да е ясно видимо.

Класическа коледна украса за дома ви задължително включва живи елхови клонки, които могат да се използват за създаване на венец на вратата. Можете също така да прикрепите мрежа към стената, за да създадете зелена стена, използвайки клоните. А под елхата, драперия, изработена от обикновен плат за завеси с мъниста, шишарки и клонки, ще изглежда красиво – най-добрата алтернатива на изкуствения сняг. 

  • Как да украсите дома си със символи на годината на коня

Според китайския календар 2026 г. ще бъде годината на Червения огнен кон. Смята се, че декорирането на дома ви в цветова схема, която съответства на основния символ на годината, и добавянето на тематични атрибути ще осигури успешни 12 месеца.

Тази година Конят е Огнен Кон, което означава, че декорациите в огнени цветове – червено, оранжево и златно – ще бъдат популярни за домашен декор, коледни елхи и празнично облекло. Теракота и шоколад, цветовете на коня, също ще бъдат подходящи.

Друг важен детайл, който трябва да се вземе предвид, е, че конят е символ на свободата, а синьото се смята за цвят на свободата, отбелязва дизайнерът Мария Иванова-Сорокина. Добавете синьо към червената и златната палитра и ще получите изпитани във времето класически цветови комбинации.

Коледна декорация в цвета на Огнения кон - червено
Източник: iStock/GettyImages

За аранжиране на маса дизайнерката препоръчва използването на бели покривки и салфетки с народна бродерия. Ако имате време, можете да ушиете калъфи за столове или да украсите столовете с панделки в същия стил.

Добавете сушени цветя и зърнени храни към празничната си трапеза. Те могат да се използват и за украса на коледната ви елха – особено в годината на Коня, малки букети от пшеница или сламени декорации ще изглеждат особено подходящи.

Създайте аранжировка за маса с огнено оцветени плодове. Поставете червените райски ябълки, любими сред конете, в красива ваза или купа и гарнирайте с плодове от офика.

Дивани и фотьойли могат да бъдат украсени с тематични възглавници. Най-лесният начин е да замените стандартните калъфки за възглавници с червени, за да създадете единен стил в целия дом.

  • Как да добавите допамин към коледната си украса

Интериорният дизайнер Татяна Безверхая вярва, че добавянето на ярки цветове, смели комбинации и играчки и декор, които предизвикват мили спомени, към обичайния ви комплект за декориране на дома, може да бъде истинска радост.

„Терминът „допаминова коледна декорация“ става все по-разпространен. Това не е просто тенденция, а емоционален подход към декорацията на дома. Допаминовото дърво е композиция, която предизвиква вълна от радост, вътрешен подем, усещане за празненство още преди да е започнало.

Не става въпрос за класическа естетика, а за лични емоции и удоволствие. Този декор е особено подходящ за тези, които са уморени от сивата зимна рутина и искат да добавят повече светлина, игривост и положителна енергия в пространството си. Допаминовото дърво е място, където можете да бъдете дете. То е визуално средство за облекчаване на стреса, което действа по-добре от всякакви правила“, категорична е тя.

Допаминова коледна украса
Източник: iStock/GettyImages

В допаминовия декор можете да се отдадете на неща, които биха изглеждали твърде смели за класическа новогодишна украса: неочаквани цветове, ярки контрасти и играчки с необичайни форми.

Първо, добавете ярки акценти. Това могат да бъдат големи коледни топки в наситени цветове, диско топки, фигурки от плодове или бонбони, абстрактни елементи, пухкави помпони или всичко друго, което ви кара да се усмихвате. Обърнете внимание на тактилните усещания. Кадифето, велурът, меките текстури и блясъкът създават усещане за топлина и обем. Пухкавите одеяла и възглавниците с пайети на дивана със сигурност ще повдигнат настроението ви.

Най-добре е да изберете коледни лампички с топъл или многоцветен блясък. Фенерите в новогодишната декорация действат като емоционален стимулатор.

Татяна Безверхая предлага четири съвета за украсяване на коледната ви елха в стил, захранван от допамин:

  • Напълнете всички клони на дървото с декорации и гирлянди. Колкото повече декорации има, толкова по-богат ще бъде визуалният ефект.
  • Създайте градиент, тоест поставете декора така, че да има плавен преход на нюанси от по-тъмни към по-светли.
  • Изберете най-големите орнаменти и ги поставете върху елхата на определено разстояние – повторението на такива елементи създава ритъм.
  • Не забравяйте да добавите елемент на изненада. Това може да бъде забавна фигурка, неонова табела или играчка, оформена като любима храна или предмет. Такива детайли предизвикват емоция, което е именно целта на декора, повишаващ допамина.

Източник: rambler.ru    
