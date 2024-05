"Парад на планетите": Рядко астрономическо събитие ще се случи на 3 юни

А строномическите събития са способни да обединят хората по целия свят в едно общо преживяване на удивление и откритие. Едно от тези събития, което се очаква с нетърпение от мнозина, е подреждането на шестте планети в нашата Слънчева система, което ще се случи на 3 юни 2024 г.

(Във видеото може да научите повече за: Какво да очакваме от така наречения „голям парад на планетите”?)

Това подреждане, което често се нарича "Парад на планетите", е не само зашеметяващо визуално шоу, но и важен момент за научните наблюдения и обществената ангажираност с астрономията.

'Parade of Planets': A rare astronomical event will happen on June 3.https://t.co/U5RomRdf1u pic.twitter.com/pphj99qk7J