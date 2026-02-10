Свят

Студ скова Ню Йорк, 18 души починаха

От края на януари градът преживя студена вълна, включително 13 дни с температури от -1°C или по-ниски

10 февруари 2026, 09:16
Студ скова Ню Йорк, 18 души починаха
Ню Йорк   
Източник: GettyImages

О бщо 18 души са починали в резултат на период на екстремно студено време в Ню Йорк, съобщи кметът на града Зохран Мамдани. От края на януари градът преживя студена вълна, включително 13 дни с температури от -1°C или по-ниски – една от най-дългите серии от температури под нулата, които Ню Йорк е виждал от шест десетилетия.

През уикенда още един човек „е загубил живота си по улиците на нашия град“, каза Зохран Мамдани в понеделник, като добави, че „всеки загубен човешки живот е трагедия и ние ще продължим да мислим за техните семейства“.

Макар температурите да се очаква да се повишат тази седмица, те остават под средните стойности, като Мамдани призова жителите „да бъдат в безопасност, да останат на закрито… и да продължат да се грижат един за друг“.

Кметът добави, че от 19 януари, когато беше обявена извънредна ситуация Код синьо, която облекчи правилата за прием в приютите за бездомни, са били осигурени около 1400 настанявания в приюти. Допълнителни 64 хотелски стаи са били добавени към капацитета на градската система от приюти, като по улиците са били изпратени поне още 150 социални работници, каза Мамдани.

На 27 януари Мамдани заяви, че най-малко 10 от починалите са били намерени на открито. Обстоятелствата около останалите смъртни случаи не са известни.„Работим усилено, за да пазим нюйоркчани в безопасност, и ще продължим да го правим. Защото не се прогнозира температурите да се повишат над 0°C до утре, а 2°C трудно могат да се нарекат меко време“, каза той.

Националната метеорологична служба на САЩ (NWS) съобщи, че температурите ще се повишат до около 0°C през по-голямата част от седмицата, след продължителните минусови температури в понеделник. Тя добави, че по това време на годината обичайните максимални стойности са около 4°C.

Арктична въздушна маса донесе опасни минусови температури в региона през уикенда, създавайки риск от хипотермия и измръзване, заяви синоптикът. 

Серията от 13 последователни дни с температури от 0°C или по-ниски, една от най-дългите за Ню Йорк от 1963 г. насам, приключи в петък, след като температурите за кратко се повишиха над 0°C.

Агенцията за управление на извънредни ситуации на Ню Йорк съобщи, че след дни на екстремен студ и сняг сериозните рискове за безопасността в целия град продължават. Тя предупреди, че топящият се сняг и лед могат да падат от сгради без предупреждение и че улиците и тротоарите могат отново да замръзнат през нощта.

Източник: BBC    
Последни новини

САЩ ще финансират насърчаването на свободата на словото в Западна Европа

САЩ ще финансират насърчаването на свободата на словото в Западна Европа

Свят Преди 18 минути

Американски официални представители категорично се противопоставят на въвеждането на регулации като Закона за цифровите услуги на ЕС и британския Закон за онлайн безопасносттa

<p>Москва търси алтернатива на Starlink&nbsp;за комуникациите на бойното поле</p>

Русия търси алтернатива на Starlink за комуникациите на фронта

Свят Преди 22 минути

Според Киев ограниченията върху Starlink вече влияят върху координацията и атаките на руските сили.

<p>Европейската мечта се срива: Изтребителят от ново поколение на Макрон е &quot;мъртъв&quot;</p>

Проектът FCAS на Франция и Германия за изтребител от ново поколение е пред разпад

Свят Преди 42 минути

Източници твърдят, че провалът на френско-германския проект е по-вероятен от рестарт, докато Берлин тайно оглежда конкурентна програма

<p>Токио се включва в оръжейната схема на НАТО за Украйна&nbsp;</p>

Япония се присъедини към оръжейна инициатива на НАТО за Украйна

Свят Преди 1 час

Токио ще снабдява украинската армия с произведени в САЩ боеприпаси и техника, като закупува оборудване, което не причинява смърт

<p>Удар в Пасифика уби двама при операция на САЩ срещу наркотрафика</p>

САЩ нанесоха удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан

Свят Преди 1 час

Администрацията на президента Доналд Тръмп през последните седмици се хвали с успехите си в унищожаването на плавателни съдове, заподозрени в трафик на наркотици

<p>Максуел шантажира Конгреса -&nbsp;иска прошка от Тръмп, за да разкрие мрежата на Епстийн</p>

Гислейн Максуел отказа да свидетелства за Епстийн пред Конгреса и поиска помилване от Тръмп

Свят Преди 1 час

Гислейн Максуел, дългогодишната спътница на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, се позова на правото си да не се самоинкриминира по време на разпит пред Комисията по надзор

Удари, бутане, ритници: Задържаха заподозрян за бруталното нападение с нож във Варна

Удари, бутане, ритници: Задържаха заподозрян за бруталното нападение с нож във Варна

България Преди 1 час

44-годишният мъж, който е арестуван, е с множество криминални регистрации

Кристалина Георгиева: Развиващите се пазари вече имат по-независими централни банки

Кристалина Георгиева: Развиващите се пазари вече имат по-независими централни банки

Пари Преди 1 час

Темповете им на растеж надвишават значително тези на развитите икономики, заяви директорът на МВФ

САЩ се отказват от няколко висши командни поста в НАТО

САЩ се отказват от няколко висши командни поста в НАТО

Свят Преди 2 часа

Промените, за които първо съобщи френският вестник La Lettre, вероятно ще отнемат месеци, за да бъдат въведени

Тръмп заплаши да спре откриването на мост между Канада и САЩ

Тръмп заплаши да спре откриването на мост между Канада и САЩ

Свят Преди 2 часа

Toй заяви, че САЩ трябва да притежават „поне половината“ от съоръжението

<p>Празник е! Вижте кой има имен ден</p>

На 10 февруари: Отдаваме почит на Харалампий Чудотворец и мъченица Валентина

Любопитно Преди 2 часа

Празникът е един от последните в зимния празничен цикъл в българската народна традиция

<p>Анархисти поеха отговорност за саботажа на жп&nbsp;транспорта в Италия</p>

Анархисти поеха отговорност за саботажа на жп транспорта по време на Олимпийските игри в Италия

Свят Преди 2 часа

Полицията съобщи за три отделни случая на различни места в събота сутринта, които са причинили закъснения от до 2 часа и половина за високоскоростните и регионалните влакове

Мощна здравословна напитка: Просто добавете 2 подправки към чая

Мощна здравословна напитка: Просто добавете 2 подправки към чая

Любопитно Преди 2 часа

Зеленият чай отдавна се смята за една от най-здравословните напитки в света

Морски мъх, комбуча и чиа за здрави черва - какво казват експертите

Морски мъх, комбуча и чиа за здрави черва - какво казват експертите

Любопитно Преди 2 часа

Изследвания също така предполагат връзки между здравето на червата и психическото благополучие, включително по-ниска тревожност и подобрено настроение.

Никога не спете в тази позиция: Tя съсипва гръбначния стълб и сърцето ви

Никога не спете в тази позиция: Tя съсипва гръбначния стълб и сърцето ви

Любопитно Преди 2 часа

Популярна поза за сън, обичана от милиони, всъщност бавно изтощава тялото ви

Случаят "Петрохан": Чакат се резултати от аутопсията на откритите край Околчица тела

Случаят "Петрохан": Чакат се резултати от аутопсията на откритите край Околчица тела

България Преди 2 часа

Водещата версия към момента е убийство с последвало самоубийство

