Студ скова Ню Йорк, 18 души починаха

О бщо 18 души са починали в резултат на период на екстремно студено време в Ню Йорк, съобщи кметът на града Зохран Мамдани. От края на януари градът преживя студена вълна, включително 13 дни с температури от -1°C или по-ниски – една от най-дългите серии от температури под нулата, които Ню Йорк е виждал от шест десетилетия.

През уикенда още един човек „е загубил живота си по улиците на нашия град“, каза Зохран Мамдани в понеделник, като добави, че „всеки загубен човешки живот е трагедия и ние ще продължим да мислим за техните семейства“.

Макар температурите да се очаква да се повишат тази седмица, те остават под средните стойности, като Мамдани призова жителите „да бъдат в безопасност, да останат на закрито… и да продължат да се грижат един за друг“.

Кметът добави, че от 19 януари, когато беше обявена извънредна ситуация Код синьо, която облекчи правилата за прием в приютите за бездомни, са били осигурени около 1400 настанявания в приюти. Допълнителни 64 хотелски стаи са били добавени към капацитета на градската система от приюти, като по улиците са били изпратени поне още 150 социални работници, каза Мамдани.

На 27 януари Мамдани заяви, че най-малко 10 от починалите са били намерени на открито. Обстоятелствата около останалите смъртни случаи не са известни.„Работим усилено, за да пазим нюйоркчани в безопасност, и ще продължим да го правим. Защото не се прогнозира температурите да се повишат над 0°C до утре, а 2°C трудно могат да се нарекат меко време“, каза той.

Националната метеорологична служба на САЩ (NWS) съобщи, че температурите ще се повишат до около 0°C през по-голямата част от седмицата, след продължителните минусови температури в понеделник. Тя добави, че по това време на годината обичайните максимални стойности са около 4°C.

Арктична въздушна маса донесе опасни минусови температури в региона през уикенда, създавайки риск от хипотермия и измръзване, заяви синоптикът.

Серията от 13 последователни дни с температури от 0°C или по-ниски, една от най-дългите за Ню Йорк от 1963 г. насам, приключи в петък, след като температурите за кратко се повишиха над 0°C.

Агенцията за управление на извънредни ситуации на Ню Йорк съобщи, че след дни на екстремен студ и сняг сериозните рискове за безопасността в целия град продължават. Тя предупреди, че топящият се сняг и лед могат да падат от сгради без предупреждение и че улиците и тротоарите могат отново да замръзнат през нощта.