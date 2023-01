Прането на ръка освобождава по-малко микрофибри

К итайски учени доказаха, че прането на ръка на изкуствени тъкани освобождава много по-малко микрофибри, отколкото с машина, съобщи Сайънс дейли.

Известно е, че при пране на полиестер и найлон се освобождават много микроскопични частици, които замърсяват околната среда и водите.

Изследвани са количествата, освобождавани от различните тъкани, но повечето проучвания са правени с перални машини.

Специалистите от Природонаучната фондация на провинция Чжъцзян, Китайската прородонаучна фондация и университета в Ханчжоу са изследвали два типа тъкани - от 100 процента полиестер и 95 процента полиестер плюс 5 процента спандекс при пране на ръка в сравнение с машинно пране.

Резултатите им показват, че замърсяването на водата с микропластмаса при пране на ръка е много по-малко. Например 100 процента полиестерен плат освобождава средно 1853 частици при ръчно пране при 23 723 с машина.

Теглото на частиците е над пет пъти повече при пране с машина, отколкото на ръка.

