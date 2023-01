Учени разгадаха тайната на вкуса на шоколада

З ащо хората толкова обичат да похапват шоколад? Учени от Великобритания са разгадали тайната на вкуса на сладкото изкушение, изследвайки как то се превръща в гладка емулсия в устата, пише phis.org.

For chocolate fans the taste is a key part of why they love the treat, and researchers have now shed light on why the irresistible confectionery feels so good. https://t.co/nybquKtsWf

Постижението им може да доведе до създаването на здравословен нискомаслен шоколад, който въпреки това е приятен за езика.

Авторите на изследването от университета на Лийдс са изследвали физическите процеси, които протичат в устата, когато човек похапва шоколад, като за целта са използвали трибология.

Защо е добре да ядем шоколад

Трибологията е науката за контакта и триенето между тела, които се движат едно спрямо друго. В случая физиците са проучили механизмите на взаимодействие между шоколада и слюнката в устата.

Eating a bar of #chocolate really does give your #mood a lift, according to a 2017 study published in the journal Appetite. But enjoying it mindfully - by eating it slowly and also focusing on the taste and texture - maximised #wellbeing benefits.#mindfullness pic.twitter.com/XxFCWeU0js