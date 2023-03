Популярният плаж на Закинтос ще остане затворен това лято

В ластите на йонийския остров Закинтос решиха плажът Навагио - популярна туристическа дестинация, известна с корабокрушението си, да остане затворен за туристи това лято поради опасения от свлачища.

Решението да се забрани достъпът до плажа Навагио беше препоръчано от екип експерти от Организацията за антисеизмично планиране и защита (OASP) след посещение на мястото на 8 март в рамките на редовна преоценка на безопасността му.

