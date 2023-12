Порнозвездата Софи Андерсън почина на 36 години

П орнозвездата Софи Андерсън почина на 36 години само две седмици след смъртта на нейния приятел футболистът Оливър Спединг.

Майката на четири деца, която работи като актриса във филми за възрастни от 2017 г., се запознава с бившия играч на "Кристъл Палас" Спединг, докато работи на снимачната площадка на порно филм.

Porn star Sophie Anderson dies aged 34 - two weeks after death of ex-Crystal Palace footballer boyfriend Oliver Spedding https://t.co/zxWqTOWK2C pic.twitter.com/va4IGsNGQx — Daily Mail Online (@MailOnline) December 5, 2023

През март миналата година актрисата беше оставена да се бори за живота със сепсис, след като един от левите ѝ гръдни импланти се спука.

Андерсън стана известно име, след видеоклип с актрисата Ребека Мор – който нарекоха „C**k Destroyers“ – стана изключително популярен през 2018 г. Сред другите видеоклипове, в които Андерсън участва, бяха „Fake Taxi“ и „House of Taboo“ .

Porn star Sophie Anderson dies 2 weeks after husband's shock death https://t.co/bKY3NvttJM pic.twitter.com/whFYnTUmWg — The Independent (@Independent) December 5, 2023

Мор, чието истинско име е Ребека Джоунс и която също е майка на четири деца, написа в Instagram : „Съкрушена съм, когато чух ужасната новина за смъртта на Софи. Преживяхме невероятни моменти заедно и така ще я запомня.

„Веселата, забавна, добродушна душа, която беше скандална отвън, но също толкова нежна зад затворените врати. Бяхме много близки и прекарахме лудо време заедно, което беше напълно уникално за нас.

„Такава ще я запомня. Това е толкова трагично, но знам, че сега си в мир. Винаги ще те обичам и ще заемаш специално място в сърцето ми."

Това последва смъртта на бившия футболист, превърнал се в порноактьор Спединг, който играеше за ФК "Кройдън" и бе възхваляван от мениджъра на отбора Лиъм Джайлс като „войн на терена“.

Все още не е потвърдена причината за смъртта на Спединг, който в порно индустрията се наричаше Дамян Оливър.

В поява в подкаста Anything Goes with James English миналата година, Спединг разкри, че съжалява, че се е занимавал с порно след престой в затвора.

Той каза, че е участвал във филми само за £150, добавяйки, че щял да „печели много повече, ако бе продължил да се занимава с футбол“.

Спединг каза: „Бях добър и в двете неща, но като порнозвезда, мислех, че това ще бъде също толкова добро - но не е толкова добро, колкото хората си мислят."

През август 2022 г. MailOnline съобщи за видео на Андерсън, в което тя изстисква гной от гърдите си, след като процедурата по имплантирането ѝ се обърка.

Тя каза, че инфекция е причината имплантът в лявата ѝ гърда да се спука, принуждавайки я да потърси реконструктивна операция. Тази процедура я оставя с деформирана и подута гърда без зърно.

Отчаяна да поправи гърдите си, Андерсън помоли феновете си за помощ, създавайки страница в GoFundMe, за да получи реконструктивна хирургия, която събра близо £11 500, като някои от най-големите ѝ фенове дариха до £500.

В крайна сметка тя реши да отиде в Белгия за коригираща процедура, отделяйки над £15 000 общо.

Но тя остана дълбоко недоволна от резултатите, описвайки деформираната си гърда като "крака на Голямата стъпка" в отделно видео, където тя също разкри, че е в болница, борейки се със сепсис.