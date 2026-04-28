Приятели завинаги: Антонио Бандерас и Мелани Грифит на рядка семейна вечеря в Ел Ей

28 април 2026, 14:06
Б ившите съпрузи Мелани Грифит и Антонио Бандерас, които остават еталон за добри отношения след развода, бяха забелязани усмихнати и под ръка в компанията на дъщеря си Стела и нейния съпруг, съобщава Page Six.

Двамата се насладиха на рядка съвместна вечер в Лос Анджелис в неделя, доказвайки за пореден път, че са едни от най-приятелски настроените бивши партньори в Холивуд. Папараци уловиха двойката да излиза от ресторант под ръка, като двамата не спираха да се усмихват, докато вървяха заедно.

68-годишната Грифит беше заложила на дънки, черно рокерско яке и ръкавици без пръсти, докато 65-годишният Бандерас носеше черен панталон и сребристо яке тип „бомбър“, държейки бяла бейзболна шапка. Актьорите не бяха сами – плътно зад тях вървяха дъщеря им Стела и нейният съпруг Алекс Грушински.

В понеделник Бандерас сподели още по-интимен кадър със семейството си в Instagram. На снимката той, Мелани, Стела и Алекс се смеят непринудено на диван.

„Прекрасен и забавен момент вчера в Лос Анджелис с моя зет Алекс, дъщеря ми Стела и моята бивша съпруга и доживотна приятелка Мелани“, написа той към публикацията на английски и испански език.

Историята на двойката започва през 1995 г. на снимачната площадка на романтичната комедия „Две са много“ (Two Much). Те сключват брак през май следващата година в Лондон. Разводът им бе финализиран през декември 2015 г. – година и половина след като Грифит подаде молбата.

В официално изявление по време на раздялата си те споделиха:

„Взехме внимателно и взаимно решение да приключим нашия почти 20-годишен брак по любящ и приятелски начин.“

„Уважаваме себе си, нашите семейства, приятели и прекрасното време, прекарано заедно.“

Докато Стела е единственото дете на Бандерас, Грифит има още три деца от предишни бракове. Най-известна сред тях е Дакота Джонсън, чийто баща е Дон Джонсън – за когото Мелани бе омъжена два пъти.

Бандерас, който в момента живее в родната си Испания, след като напусна Холивуд след преживян инфаркт преди десетилетие, наскоро се събра с бившата си съпруга и за сватбата на дъщеря им. Стела се омъжи за своята ученическа любов Алекс Грушински на пищна церемония в Испания през октомври 2025 г.

„Сватбата на дъщеря ми Стела се превърна в искрено семейно събиране – емоционално, радостно и изпълнено с много смях“, написа тогава Бандерас. Мелани Грифит не скри вълнението си в социалните мрежи, наричайки събитието „най-щастливото, изпълнено с любов и великолепно време“.

Източник: Page Six    
По темата

Депутатите разпределиха местата си в пленарната зала, бюджетът остава приоритет №1

Доживотен затвор за звездата от

Доживотен затвор за звездата от "Танцуващият с вълци" Нейтън Преследващия кон

Окончателно: Само 20 години затвор за убиеца на Анита от Перник

Окончателно: Само 20 години затвор за убиеца на Анита от Перник

Едва на 37 години почина бившият футболист на

Едва на 37 години почина бившият футболист на "Спартак Варна" Васко Боев

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

12 породи котки, които обичат разходките навън

12 породи котки, които обичат разходките навън

<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Тръмп удължава примирието с Иран

<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Тежка катастрофа на пътя Мездра - Своге, загина 18-годишно момиче

Инцидентът е станал в района на Гара Лакатник

Вдъхновени от крилата на насекоми: Учени създадоха покритие, което унищожава вирусите

Прототипът е тестван върху човешкия парагрипен вирус тип 3 (hPIV-3), който може да предизвика бронхиолит и пневмония

Каш Пател

„Списъкът“ на стрелеца: Защо Каш Пател е бил изключение

Коул Алън в предполагаемия си манифест е заявил, че е искал да убие всеки член на администрацията на Тръмп, когото успее да намери, с изключение на директора на ФБР Каш Пател

Военното сътрудничество между България и САЩ навършва две десетилетия

Посолството в София подчертава значението на сътрудничеството за региона

Пропаганда, власт и похот: Тайният сексуален живот на Йозеф Гьобелс

Докато Магда Гьобелс е представяна за „майката на нацията“, съпругът ѝ превръща властта си в инструмент за сексуална принуда, криейки се зад маската на идеалния ариец

Мерц: САЩ са унизени от Иран и не се вижда край на конфликта

"Иранците очевидно са по-силни от очакваното", заяви той

"Черен дъжд" над Туапсе след нов удар по руската петролна инфраструктура

"Има още едно сериозно извънредно положение в Туапсе след атака на вражески дронове", заяви местният губернатор

„Зомби червей“ беше размразен след 24 000 години и започна да се размножава

„Зомби червеят“ е бил замразен дълбоко в сибирската вечна замръзналост още от късния плейстоцен, който се счита за последната епоха на ледниковия период, приключила преди приблизително 11 700 години

Венеция потъва: Градът обмисля драстични мерки срещу рекордните наводнения

Въпреки защитната система за 6 милиарда евро, Адриатическо море продължава да притиска историческия град

Ерата на Оливия Дийн: Новият глас на британския соул, който превзема световната сцена

Британската соул звезда Оливия Дийн доминира сцената през 2026 г. с милиарди стриймове, награда Грами за нов артист и разпродадено турне, превръщайки албума „The Art of Loving“ и хита „Man I Need“ в глобални феномени на съвременната поп култура

<p>Иран с остро послание към САЩ: Откажете се от незаконните и неразумни искания</p>

Иран: САЩ вече не са в състояние да диктуват политиката си на други държави

Техеран заяви, че Щатите трябва да се откажат от „незаконните и неразумни искания“

Поклонението пред Михаил Заимов ще бъде на 29 април

Михаил Заимов напусна този свят на 26 април след тежко боледуване

Руска суперяхта премина през Ормузкия проток въпреки блокадата

Руската суперяхта разполага с басейн, подводница и хеликоптерна площадка

Gong.bg разширява дигиталното си присъствие с нов интерактивен канал

Джими Кимъл

След шегата за „вдовица“: Джими Кимъл отказва да се извини на Мелания Тръмп

В шоуто си в понеделник Кимъл заяви, че съжалява за преживяното от президента и първата дама, но привидно защити шегата и не се извини за нея. По-късно той обясни своята „шега“, като каза, че това е „много лека шега за това, че той е почти на 80, а тя е по-млада от мен“

Фатален сблъсък край Пловдив: Млад мъж загина при катастрофа с трактор

Заради извършване на огледи на местопроизшествието е създадена е организация за обход през Чикерица

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

80% от обема на язовирите е запълнен

Орлин Горанов ще пее в Монреал и Торонто

Роби: Жената до мен ми дава вяра и криле

ФИФА планира голяма промяна с картоните на Мондиал 2026

Ужас! Арестуваха съдия от Мондиал 2026 за сексуално посегателство над тийнейджър

Стрелба в Атина: 89-годишен откри огън в Апелативния съд и в магазин

Заради сформирането на нов кабинет: Очаква се депутати от „Прогресивна България” да се откажат от депутатските си места

