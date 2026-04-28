Приятели завинаги: Антонио Бандерас и Мелани Грифит на рядка семейна вечеря в Ел Ей

Б ившите съпрузи Мелани Грифит и Антонио Бандерас, които остават еталон за добри отношения след развода, бяха забелязани усмихнати и под ръка в компанията на дъщеря си Стела и нейния съпруг, съобщава Page Six.

Двамата се насладиха на рядка съвместна вечер в Лос Анджелис в неделя, доказвайки за пореден път, че са едни от най-приятелски настроените бивши партньори в Холивуд. Папараци уловиха двойката да излиза от ресторант под ръка, като двамата не спираха да се усмихват, докато вървяха заедно.

68-годишната Грифит беше заложила на дънки, черно рокерско яке и ръкавици без пръсти, докато 65-годишният Бандерас носеше черен панталон и сребристо яке тип „бомбър“, държейки бяла бейзболна шапка. Актьорите не бяха сами – плътно зад тях вървяха дъщеря им Стела и нейният съпруг Алекс Грушински.

Antonio Banderas and Melanie Griffith Are Friendly Exes as They Leave L.A. Restaurant Arm-in-Arm https://t.co/KONYwAn5R2 — People (@people) April 28, 2026

В понеделник Бандерас сподели още по-интимен кадър със семейството си в Instagram. На снимката той, Мелани, Стела и Алекс се смеят непринудено на диван.

„Прекрасен и забавен момент вчера в Лос Анджелис с моя зет Алекс, дъщеря ми Стела и моята бивша съпруга и доживотна приятелка Мелани“, написа той към публикацията на английски и испански език.

Историята на двойката започва през 1995 г. на снимачната площадка на романтичната комедия „Две са много“ (Two Much). Те сключват брак през май следващата година в Лондон. Разводът им бе финализиран през декември 2015 г. – година и половина след като Грифит подаде молбата.

Friendly exes Antonio Banderas & Melanie Griffith, who were married from 1996 to 2014, walked arm-in-arm as they reunited for dinner with their kids!🥹 pic.twitter.com/RvewXp1Cd3 — Lihle (@Cebe_Lihle23) April 28, 2026

В официално изявление по време на раздялата си те споделиха:

„Взехме внимателно и взаимно решение да приключим нашия почти 20-годишен брак по любящ и приятелски начин.“

„Уважаваме себе си, нашите семейства, приятели и прекрасното време, прекарано заедно.“

Докато Стела е единственото дете на Бандерас, Грифит има още три деца от предишни бракове. Най-известна сред тях е Дакота Джонсън, чийто баща е Дон Джонсън – за когото Мелани бе омъжена два пъти.

Бандерас, който в момента живее в родната си Испания, след като напусна Холивуд след преживян инфаркт преди десетилетие, наскоро се събра с бившата си съпруга и за сватбата на дъщеря им. Стела се омъжи за своята ученическа любов Алекс Грушински на пищна церемония в Испания през октомври 2025 г.

„Сватбата на дъщеря ми Стела се превърна в искрено семейно събиране – емоционално, радостно и изпълнено с много смях“, написа тогава Бандерас. Мелани Грифит не скри вълнението си в социалните мрежи, наричайки събитието „най-щастливото, изпълнено с любов и великолепно време“.