Любопитно

Дъщерята на Антонио Бандерас каза „Да“ на приказна церемония

Стела Бандерас и Алекс Грушински сключиха брак в манастира La Abadía de Retuerta във Валядолид

21 октомври 2025, 11:58
Дъщерята на Антонио Бандерас каза „Да“ на приказна церемония
Източник: Getty Images

О бгърната от спокойствието на кастилската провинция и златния блясък на есента, Стела Бандерас, дъщерята на Антонио Бандерас и Мелани Грифит, отбеляза един от най-значимите дни в живота си. Тя се омъжи за Алекс Грушински на скромна церемония в историческия манастир Ла Абадия де Ретуерта във Валядолид – място, което съчетава елегантност, духовност и автентичния испански дух, присъщ на семейството на актьора от Малага.

Ексклузивни подробности за събитието бяха споделени от списание ¡HOLA!, което придружи двойката в този незабравим момент.

  • Интимна сватба с испански дух

Булката пристъпи към олтара, придружавана от баща си, видимо развълнувана, докато въздухът се изпълваше с мелодията на непубликувана музикална пиеса, композирана от нейния прачичо. Изпълнението беше поверено на китаристи от Teatro del Soho – културния проект, ръководен от Антонио Бандерас в Малага. След дългоочакваното „Да“, прозвуча песента „Here, There and Everywhere“ на Бийтълс, която добави романтичен и вечен акцент към церемонията. Обстановката, осветена от свещи и топли детайли, напомняше за уюта на семеен дом.

  • Антонио и Мелани, обединени от любовта към дъщеря си

Въпреки раздялата си преди десетилетие, Антонио Бандерас и Мелани Грифит показаха забележителна близост по време на тържеството. Двамата участваха активно в подготовката и споделиха радостта да видят дъщеря си да започва нова глава в живота си. Бившите съпрузи, които винаги са поддържали връзка, основана на обич и взаимно уважение, излъчваха гордост от семейните узи, които продължават да ги свързват.

  • Холивудско семейство на испанска земя

Сватбата събра три поколения артисти – от легендарната актриса Типи Хедрен, известна с ролята си в „Птиците“ и баба на булката, до Дакота Джонсън, полусестрата на Стела и една от най-очакваните гости.

„Много от нашите роднини и приятели ще посетят Испания за първи път и съм сигурна, че ще се влюбят в магията ѝ толкова, колкото и аз“, каза Стела пред ¡HOLA!, изразявайки дълбоката си привързаност към андалусийските си корени, наследени от баща ѝ.

Стела и Алекс се запознаха още като деца в училището „Wagon Wheel“. Това, което започна като приятелство, с годините прерасна в любов, която се възроди през 2015 г. след кратка раздяла. Съдбата отново ги събра, а връзката им се изгради върху зрялост и дълбоко разбирателство. Тяхната сватба беше кулминацията на едно пътешествие, започнало в детството и превърнало се в трайна любовна история.

  • Два преплетени творчески пътя

Младоженецът, Алекс Грушински, от полски произход, е завършил бизнес администрация в университета Уейк Форест и е специализирал предприемачество в бизнес училището „Маршал“. Той е основател на Nova – компания, посветена на свързването на таланти във филмовата индустрия, страст, която вече споделя със семейството на съпругата си.

Стела, от своя страна, е изучавала „Наративни изследвания“ в Университета на Южна Калифорния. Според баща ѝ тя е по-склонна да се занимава с режисура и писане на сценарии, отколкото с актьорство.

  • Празник на любовта и наследството

Сватбата на Стела Бандерас и Алекс Грушински беше повече от брак – тя беше празник на идентичността, артистичността и любовта. В сърцето на Кастилия дъщерята на две холивудски икони отдаде почит на испанското си наследство и артистичния дух на семейството си. Заобиколена от топли светлини, музика, история и емоции, двойката запечата своя съюз в момент, който Антонио Бандерас несъмнено ще пази като една от най-ярките страници в живота си.

Стела Бандерас Алекс Грушински Антонио Бандерас Мелани Грифит Сватба Испания
Последвайте ни
12 -годишно дете е намушкано с нож в столично училище

12 -годишно дете е намушкано с нож в столично училище

CNN: Срещата Тръмп - Путин под въпрос, Вашингтон и Москва замразиха подготовката за новия дипломатически опит за край на войната в Украйна

CNN: Срещата Тръмп - Путин под въпрос, Вашингтон и Москва замразиха подготовката за новия дипломатически опит за край на войната в Украйна

Смразяващи първи детайли за тройното убийство в Бургаско

Смразяващи първи детайли за тройното убийство в Бургаско

101-годишна жена работи 6 дни в седмицата

101-годишна жена работи 6 дни в седмицата

Проверяват работодатели за измами с пенсии

Проверяват работодатели за измами с пенсии

pariteni.bg
7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

dogsandcats.bg
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
Ексклузивно

21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Преди 6 часа
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Ексклузивно

Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

Преди 6 часа
<p>България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща</p>
Ексклузивно

България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща

Преди 4 часа
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Ексклузивно

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Преди 5 часа

Виц на деня

Пиян се прибира и вика: – Женоо, къде си? – Тук съм! – А, добре. Само проверявам дали съм у нас!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Полша предупреди, че може да арестува Путин, ако се опита да прелети през въздушното ѝ пространство</p>

Полша предупреди Путин да не преминава въздушното ѝ пространство за срещата с Тръмп в Будапеща

Свят Преди 4 минути

Варшава заяви, че в такъв случай ще бъде принудена да изпълни международна заповед за арест

Сигурността в училищата: Вълчев свиква извънредна среща с началниците на РУО-тата

Сигурността в училищата: Вълчев свиква извънредна среща с началниците на РУО-тата

България Преди 10 минути

На съвещанието ще бъде направен преглед на системите и мерките за безопасност и нуждата от тяхното засилване

Новата мания, която вбесява учителите - защо учениците започнаха да скандират „6-7“ в класните стаи

Новата мания, която вбесява учителите - защо учениците започнаха да скандират „6-7“ в класните стаи

Свят Преди 27 минути

Изразът няма конкретно значение – може да означава всичко или нищо – но се разпространи масово в TikTok и Instagram

Еврото няма да донесе „европейски“ заплати

Еврото няма да донесе „европейски“ заплати

България Преди 31 минути

Очевидно работодателите са предпазливи, а инфлацията вече не е водещият фактор за тяхното решение

<p>Осем&nbsp;задържани по подозрения в шпионаж край военни обекти в Полша</p>

Осем души са задържани по подозрения в шпионаж край военни обекти в Полша

Свят Преди 32 минути

Става въпрос за разузнавателни дейности край инфраструктурни елементи

Киселова: Не се чувствам обидена от ничии думи, от утре НС започва работа

Киселова: Не се чувствам обидена от ничии думи, от утре НС започва работа

България Преди 43 минути

Тя припомни, че всеки вторник в сградата на парламента се правят срещи на Съвета на съвместно управление

Инфлуенсърка почина след домашно раждане

Инфлуенсърка почина след домашно раждане

Свят Преди 44 минути

„Беше най-голямата мечта на живота й да бъде майка. Тя го постигна“

<p>21 години затвор за мъжа, прострелял словашкия премиер Роберт Фицо (СНИМКИ)</p>

21 години затвор получи мъжа, прострелял словашкия премиер Роберт Фицо (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

Атаката се случи след правителствено заседание в град Хандлова

Убиецът на Джон Ленън: Не искам да бъда известен повече

Убиецът на Джон Ленън: Не искам да бъда известен повече

Свят Преди 1 час

„Сутринта на 8-ми знаех. Не знам как, но просто знаех, че това ще бъде денят, в който ще го срещна и убия“

„Ти си проблемът!“: Бившият съпруг на Дженифър Лопес я обвини в изневяра

„Ти си проблемът!“: Бившият съпруг на Дженифър Лопес я обвини в изневяра

Любопитно Преди 1 час

Оджани Ноа беше женен за Лопес за по-малко от година през 90-те години

Камион се преобърна на АМ "Марица", движението е блокирано

Камион се преобърна на АМ "Марица", движението е блокирано

България Преди 1 час

Инцидентът е станал при километър 23 в посока Свиленград

Оставиха в ареста Валентин Асенов, обвинен за катастрофата с АТВ в София

Оставиха в ареста Валентин Асенов, обвинен за катастрофата с АТВ в София

България Преди 1 час

При инцидента в столичния квартал "Христо Ботев" загина един човек, а друг беше сериозно ранен

Джо Байдън завърши лъчелечение за агресивен рак на простатата

Джо Байдън завърши лъчелечение за агресивен рак на простатата

Свят Преди 2 часа

„Татко беше невероятно смел по време на лечението си“, написа Ашли Байдън

Светло бъдеще или много пъти от същото? 

Светло бъдеще или много пъти от същото? 

Подкаст "Тройка по никое време" Преди 2 часа

Гледайте новия епизод на подкаста "Тройка по никое време" с гост Ружа Райчева

Ужасяващ момент в небето: Мистериозен обект разби предното стъкло на самолет и рани пилота

Ужасяващ момент в небето: Мистериозен обект разби предното стъкло на самолет и рани пилота

Любопитно Преди 2 часа

"Моля те, помогни ми… аз умирам“ - последните думи на Мартин, загинал при гонка

"Моля те, помогни ми… аз умирам“ - последните думи на Мартин, загинал при гонка

България Преди 2 часа

Според информация от семейството на Марти, трагичният инцидент е станал в нощта на 17 срещу 18 октомври край Златица. Две коли, гонещи се по Подбалканския път в посока Челопеч – Златица, са причинили почти челен удар с автомобила на Марти, който се е движел в своята лента

Всичко от днес

От мрежата

Защо коремите на някои котки висят

dogsandcats.bg

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg
1

Арсенал – Атлетико Мадрид: европейски дуел със заряд (Шампионска лига, 21 октомври)

sinoptik.bg
1

Броят мечките в страната

sinoptik.bg

Братът на Марая Кери я съди за „лъжи и предателство“: Какво стои зад семейните им войни

Edna.bg

Тя се омъжи за най-добрия му приятел: Бившата съпруга на Кевин Костнър започна нов живот (СНИМКИ)

Edna.bg

Обявиха съдията за гостуването на Лудогорец в Швейцария

Gong.bg

Официално: Нотингам Форест обяви новия мениджър

Gong.bg

12-годишно дете е ранено с нож в столично училище

Nova.bg

Като филм на ужасите: Тройно убийство след стрелба и палеж в Бургаско, задържан е роднина на жертвите

Nova.bg