Лондонския музей "Виктория и Албърт" представя изложба с тоалети на френската модна къща "Кристиан Диор", влезли във новините - от роклята на принцеса Маргарет на 21-вия й рожден ден до тази, с която Дженифър Лорънс получи награда "Оскар", предаде Ройтерс.

Друг известен експонат е избродираната със златни шевици копринена рокля, която британската принцеса Маргарет носи през 1951 г. С този тоалет сестрата на Елизабет II е и на официалния портрет от своя 21-ви рожден ден.

Повече за непокорната принцеса може да видите във видеото горе.

The moving moment Lady Sarah Chatto comes face-to-face with mother Princess Margaret's iconic 21st birthday Dior gown: https://t.co/HWG5xd4Kx1 pic.twitter.com/Hc3YYRYMHe