Презерватив с еротична гравюра на монахиня от 19 век е изложен в холандски музей

П резерватив от 19-ти век, украсен с еротично изображение на монахиня и трима духовници, е изложен в музей в Холандия, предаде CNN. Редкият екземпляр бързо се превърна в сензация в социалните мрежи и сред историците, заради необичайния му произход, предаде CNN.

Този презерватив датира от 1830 г. и се смята, че е изработен от овчи апендикс и вероятно е бил сувенир от публичен дом, според изявление на музея Rijksmuseum в Амстердам, направено във вторник, 3 юни.

Джойс Зелен, куратор на колекцията на принтове в музея, сподели пред CNN, че по това време презервативите са били продавани нелегално.

Този екземпляр е „в перфектно състояние“, отбеляза тя, като UV тест доказва, че не е бил използван.

